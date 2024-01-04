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В Баку сообщили о прогрессе в работе над текстом мирного договора с Ереваном

Помощник Алиева: достигнут прогресс по тексту мирного договора с Арменией
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается ряд нерешенных вопросов. Об этом 4 января заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов», — отметил он.

По словам Гаджиева, Баку и Ереван способны вести прямые двусторонние переговоры даже без посредников. К тому же, в настоящее время нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения, добавил он.

«Мы переживаем самые спокойные дни в отношениях между нашими двумя странами за последние 30 лет. Не было даже мелких инцидентов, когда обе армии вернулись в казармы. Недавняя встреча президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] в Санкт-Петербурге также носила позитивный характер», — подчеркнул помощник президента.

При этом он указал, что говорить о конкретных сроках заключения мирного договора пока рано. Для завершения данного процесса необходимы переговоры, поэтому фиксировать точную дату, а затем работать в условиях нехватки времени нецелесообразно, сказал Гаджиев.

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Ранее, 28 декабря, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения. По его словам, на данном этапе необходим искренний настрой Армении.

До этого, 26 декабря, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, а заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между странами.

В середине декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов также утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Тогда же Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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