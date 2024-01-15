Дорожный признак: правила стройки трасс в заповедниках просят ужесточить

Строить дороги в заповедниках только в виде эстакад или тоннелей предлагает Экспертный совет по заповедному делу — такое предложение он направил в Минприроды и Минтранс. Приоритетом должны быть ремонт и реконструкция, а не строительство новых дорог, поэтому в порядок экспертизы проектов необходимо внести изменения, указывают специалисты. Необходимость пересмотра действующего законодательства они объясняют активным развитием дорожного строительства, которое наносит всё больший ущерб природе. В Минприроды заявили, что готовы рассмотреть предложения экологов.

Вредное строительство

Законодательство, регулирующее строительство дорог на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относятся заповедники, заказники и нацпарки, следует пересмотреть и ужесточить, считают в Экспертном совете по заповедному делу. Соответствующее обращение направлено в Минприроды, документ есть в распоряжении «Известий».

«Строительство автомобильных и железных дорог оказывает значительное негативное антропогенное воздействие на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий и их охранных зон», — отмечается в документе.

При этом существующие участки транспортных коридоров, проложенных через заповедники и нацпарки, важно сохранять, чтобы не допустить их фрагментацию и обеспечить возможности для государственного контроля и надзора, подчеркнули эксперты.

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Действующее законодательство не разрешает строительство дорог на территориях заповедников и национальных парков, допуская лишь ограниченное количество исключений. Например, если исторически в нацпарке проживают люди, поэтому им необходима транспортная связь.

Сейчас при создании транспортной инфраструктуры природоохранное законодательство может нарушаться, вредя природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Так, в декабре 2023 года в связи с незаконной рубкой леса при строительстве дороги в Сочинском национальном парке привлечена к административной ответственности компания «Турьев Хутор Девелопмент». Размер ущерба, рассчитанный Генпрокуратурой, составил более 2,5 млрд рублей, напомнил член бюро совета Михаил Крейндлин.

— Другой пример — строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», — напомнил он. — Оно привело к уничтожению мест обитания редких видов животных и растений. Уже на сегодня, по оценкам экспертов, ущерб природным комплексам превысил 11 млрд рублей.

Официальной статистики по гибели животных на дорогах нет, но счет по крупным копытным и хищникам идет на сотни особей в год, пояснил «Известиям» главный научный сотрудник Института географии РАН, почетный работник охраны природы РФ Аркадий Тишков.

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— Гибнут тигры, рыси, медведи, лоси, косули и др. Счет гибели мелких млекопитающих и птиц, собирающих корм на дорогах, идет на тысячи в год, — рассказал он. — Например, на дорогах национального парка «Валдайский» летом и зимой гибнут енотовидные собаки, лисы, куницы, барсуки, выдры и другие животные.

В 2023 году СКР инициировал проверку по факту вырубки деревьев в этом природном парке, пока о ее результатах не сообщалось.

Сейчас, по его словам, планируется реализация ряда масштабных проектов по строительству трасс на ООПТ. Именно поэтому необходимо усилить нормы проведения экспертизы. Так, в числе грядущих строек он назвал проект автомобильной и железной дорог, соединяющих курорт «Лагонаки», курорт «Архыз» и курорты Красной Поляны, в границах объекта Всемирного наследия «Западный Кавказ», а также планы строительства автомобильной дороги на территории объекта Всемирного наследия «Вулканы Камчатки» для нужд курорта «Три вулкана».

В совете обеспокоены и планами по строительству дороги, проходящей через нацпарк «Лосиный остров». Предлагаемый вариант «фактически отрежет значительную часть Мытищинского лесопарка от основной территории парка, приведет к фрагментации и деградации природных комплексов, нарушению путей миграции животных», указано в заключении экспертов, которое есть в распоряжении «Известий».

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Как предлагают изменить законодательство

Минтрансу предлагают инициировать включение в строительные нормы и правила строительства автомобильных и железных дорог положение о том, что на ООПТ новые дороги должны строить только в виде эстакад или тоннелей.

«Предлагается обеспечивать приоритетность реконструкции существующих дорог перед строительством новых», — указано в документе.

Автомобильные дороги планируют, проектируют и строят с учетом всех требований «экологической безопасности, рационального природопользования, благоприятного состояния окружающей природной и социальной среды, сохранения естественных экологических систем и природных ресурсов», заверили «Известия» в пресс-службе «Автодора». При наличии ограничений прохождение объектов в границах особо охраняемых природных территорий исключают, подчеркнули там.

Экодук для перехода диких животных через ЦКАД-3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Там также напомнили, что есть способы сохранения живой природы даже при строительстве дорог: например, в России с 2016 года строятся экодуки — предназначенные только для животных мосты или тоннель.

В Минприроды заверили «Известия», что готовы рассмотреть предложения экспертного совета, провести их всесторонний анализ и дать соответствующую оценку.

Ревизия и диалог

Сейчас действительно наступило время, когда необходимо провести ревизию состояния транспортной инфраструктуры на ООПТ и обновить рекомендации, позволяющие минимизировать ущерб для заповедников и нацпарков, считает Аркадий Тишков.

— Развитие транспортной инфраструктуры на ООПТ чревато различными проблемами и угрозами. В их числе фрагментация природных комплексов, постоянный фактор беспокойства для животных, гибель объектов животного мира на дорогах, эрозия почв, особенно в горных районах, накопление отходов, ландшафтные пожары, распространение чужеродных видов растений вдоль трасс, — сказал он «Известиям».

Он также обратил внимание, что экологичные переходы дорог для животных сейчас единичны.

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— Есть планы, есть первый отраслевой ГОСТ по экодукам. Есть предложения по модернизации дорог на ООПТ с использованием технологий экологичных эстакад и экодуков, мелких зоопереходов с учетом путей сезонных миграций копытных и хищных млекопитающих, — отметил он.

Такие решения особенно необходимы в связи с развитием экологического туризма на ООПТ, которое невозможно без транспортной инфраструктуры, полагает он. По словам эксперта, экологичные решения на трассах в долгосрочной перспективе всё равно обходятся дешевле, чем компенсация нанесенного природе ущерба.

Изменения, по его мнению, давно назрели, согласен заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков.

— В дорожном и железнодорожном строительстве существует явный перекос в сторону строительства новых трасс, вместо того чтобы заниматься реконструкцией существующих магистралей, — сказал он «Известиям».

По его мнению, нужно делать приоритетом именно реконструкцию существующих дорог — она может стать эффективной альтернативой новому строительству. Нужны, по его словам, конструктивные решения по строительству экодуков и другие меры, которые позволят снизить масштабы ущерба природе.

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В каждом конкретном случае планирования транспортного строительства на ООПТ нужен конструктивный диалог с профессиональным экологическим сообществом, уверен сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий.

— В ходе этого диалога следует оценить все преимущества и изъяны предлагаемого проекта, альтернативные возможности, пути минимизации ущерба охраняемым экосистемам и их компонентам, — пояснил он.

По словам эколога, сегодня уже существует опыт строительства транспортных коммуникаций на ООПТ с учетом сохранения дикой природы. Например, в Кении железная дорога Момбаса – Найроби проложена в том числе и через территории национальных парков. Однако использованное дорогостоящее инженерно-техническое решение позволило сохранить среду обитания и пути миграции крупных млекопитающих, добавил эксперт.