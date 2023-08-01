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Щепки лежат: за полгода в России выявили 4,3 тыс. незаконных рубок леса

Активность «черных дровосеков» удалось сократить на 21%, но их схемы всё еще работают
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Почти 4,3 тыс. фактов незаконной рубки лесов зафиксировали в России за первое полугодие 2023 года, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Это на 21% меньше, чем годом ранее. Но проблема «черных» и «серых» рубок по-прежнему остается острой, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. В Рослесхозе незаконный оборот древесины оценивают менее чем в 1% от всех объемов, добываемых в стране, а эксперты — в 10–20%. Чем объясняется такое расхождение цифр — в материале «Известий».

Законная рубка

За первое полугодие 2023 года в России выявили почти 4,3 тыс. фактов незаконной рубки леса, сообщил «Известиям» начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов. Общий объем нелегально добытой древесины он оценил в 169,6 тыс. куб. м.

По сравнению с первым полугодием прошлого года число фактов незаконной вырубки уменьшилось на 21% — с 5,4 тыс. Нелегальный промысел Алексей Абрамов оценил менее чем в 1% от всего объема добытой древесины.

Вырубка леса
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Справка «Известий»

Согласно данным Рослесхоза, в 2022 году объем легально заготовленной древесины составил 194,6 млн куб. м. Еще 647,4 тыс. куб. м (0,33%) добыли незаконно.

Число случаев нелегальной рубки в том же году достигло 11,6 тыс. Ущерб составил 12 млрд рублей.

Было возбуждено более 7,3 тыс. уголовных дел, к ответственности привлекли более 2,2 тыс. человек.

Оборот незаконно вырубленной древесины пресекается благодаря ЛесЕГАИС — Единой государственной информационной системе учета, сказал Алексей Абрамов. Она появилась в 2022 году, сделав невозможной перевозку пиломатериалов по одному и тому же документу несколько раз.

— Сейчас весь путь древесины — от делянки до переработки и дальнейшего экспорта — отражен в системе. Спилить дерево и остаться незамеченным уже не получится. На каждое насаждение должен быть соответствующий документ. Например, договор аренды лесного участка, позволяющий заготавливать древесину, — сказал представитель ведомства.

С введением системы ЛесЕГАИС реализовать незаконно вырубленный лес становится действительно очень сложно, пояснил «Известиям» директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Процесс погрузки бревен в лесовоз
Фото: ТАСС/Григорий Собченко

— Теперь вырубленный лес просто так никуда не вывезешь. Я ежедневно вижу на въездных постах много лесовозов, которые подолгу отстаиваются на площадке, видимо, как раз из-за отсутствия документов. Если раньше достаточно легко было провести сотрудников поста, то сейчас практически невозможно, если на руках нет цифрового кода, — полагает он.

Каждая партия древесины, которая перемещается по России на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте, содержит электронные сопроводительные документы, разъяснял ранее «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников. Таким образом, перемещения каждой партии леса можно отследить в реальном времени, поэтому становится очень сложно добавить в них нелегальные объемы, отмечал он.

Борются с незаконными вырубками и с помощью обхода территорий, напомнили в Рослесхозе: в 2022 году было проведено почти 830 тыс. проверок, что на 29% больше, чем в 2021 году. Применяются и другие методы — от спутниковых снимков до применения искусственного интеллекта. Они помогают обнаруживать места незаконных рубок и выявлять незаконную транспортировку древесины.

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«Красивые» цифры

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев назвал цифры Рослесхоза «красивыми», но указал, что в его системе не всегда возможно отследить, правомерно ли выдано разрешение на вырубку.

— Здесь показателен пример из Ульяновской области, где разрешение на вырубку деревьев в особо охраняемой природной зоне — реликтовой Винновской роще — было выдано вполне официально. Вот только с этим не согласились ни жители, ни органы прокуратуры, установившие, что порубочный билет выдавался с нарушением установленных законом процедур, — сказал он.

17 июля природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях при выдаче порубочного билета на 229 деревьев в этой зоне.

На лесопилке
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Справка «Известий»

В июле 2023 года в Красноярском крае правоохранители задержали бригаду «черных лесорубов», которые срубили свыше 1 тыс. кубометров леса на сумму 8,6 млн рублей.

А в отношении жителя Твери недавно завели уголовное дело по факту незаконной рубки леса, общий ущерб оценивают в 21,2 млн рублей. Мужчина вырубил деревья на площади 11 га.

В Мурманской области в июле 2023 года вынесли приговор 43-летнему замруководителя коммерческой организации. По его указанию были срублены 2 тыс. сосен, елей и берез на территории Мурмашинского участкового лесничества в Кольском районе, ущерб оценен более чем в 1,7 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Подсудимому назначили 1,5 года условно.

В Краснодарском крае 7 июля 2023 года, по информации «Известий», возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотрудник полиции, как указал источник в правоохранительных органах, вместе со своим отцом незаконно рубил лес около села Кривенковского. Ущерб от их действий составил более 1,5 млн рублей.

Незадолго до этого, как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД, в Иркутской области в ходе рейдов полицейские обнаружили 20 незаконных рубок лесов в особо крупном размере объемом более 2,5 тыс. кубометров. Кроме того, выявлены преступления, связанные с приобретением, хранением и перевозкой незаконно заготовленной древесины.

В мае 2023 года в Омской области было возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса. Ущерб составил 44 млн рублей, сообщил источник «Известий».

Несмотря на снижение объема незаконной рубки леса в России за последний год, проблема никуда не исчезла, заявил «Известиям» депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Матвей Володарский.

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Особенно остро, по его словам, стоит вопрос в отношении коммерчески ценных пород деревьев, таких как дуб монгольский и ясень маньчжурский. Объем их незаконной заготовки достигает 50% от легального, рассказал он.

— Большинство незаконных рубок проводится легальными участниками рынка, которые манипулируют документами и действуют в обход законов, — отметил он.

Срубленные деревья
Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко

Как пояснил эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков, незаконная рубка леса действительно может составлять менее 1% от объема легальной заготовки. Но в эту статистику попадают только рубки, на которые нет никаких разрешающих документов.

— Что называется, мужики собрались, поехали в лес, что-то там нарубили, привезли, их поймали. Такого действительно немного. Конечно, был некоторый период в 90-е годы и в начале 2000-х, когда такой рубки было довольно много. На Дальнем Востоке это продолжалось немного дольше, потому что там ценные породы, — рассказал он.

Незаконная рубка лесов карается штрафами: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей, пояснил известиям адвокат Алексей Гавришев.

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— Если рубка проводится с применением техники, то штрафы незначительно выше, — уточнил он. — Также конфискуется вся техника, посредством которой производилась рубка. Есть и уголовная ответственность, если объем вырубки достиг значительного размера: возможно лишение свободы до семи лет.

«Серые лесорубы»

Однако бывают случаи, когда исполнители используют серые схемы, то есть вырубка разрешена, но нарушаются ее условия, добавил Константин Кобяков.

— Например, вырубается больший объем, либо не те породы, либо немного не в том месте, — пояснил он.

Частный пункт лесозаготовки
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Именно этот вид нарушений, по словам эксперта, чаще всего никак не фиксируется. Объемы нелегальной заготовки по таким схемам посчитать сложно, поскольку их трудно обнаружить и доказать, отметил Кобяков.

В целом по стране незаконными являются 10–20% от общего оборота древесины, оценил он. Ситуация с использованием серых схем вырубки различна в лесничествах даже внутри одного региона.

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— Проблема больше касается мест, где произрастают ценные породы. Даже совсем маленькие партии древесины, проведенные мимо учета, могут давать хорошую прибыль, — подчеркнул он.

В основном ценные породы произрастают в регионах Кавказа и Дальнего Востока, напомнил он. А вот в тайге применять серые схемы сложно, поскольку для получения выгоды требуется заготовить большой объем, что чревато раскрытием махинаций.

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