Кудрявым лесом: господдержка поможет в борьбе с незаконными вырубками

Как стало известно «Известиям», Минприроды совместно с Минфином проработают вопрос по объемам и источникам финансирования лесной отрасли России. В самих ведомствах деталей пока официально не раскрывают. Кроме того, есть информация, что специалисты лесного хозяйства попадут в перечень поддерживаемых государством. Сами представители лесхоза между тем считают, что одним улучшением материально-технической базы ситуацию с нарушениями в отрасли не разрешить — нужно менять законодательство. Как связаны вопросы кадрового кризиса в лесном хозяйстве России с «черными вырубками» и как господдержка отрасли поможет развитию села , выясняли «Известия».

Аутсайдеры из лесхоза

Уже на следующей неделе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (есть в распоряжении «Известий») руководители Минприроды и Минфина должны подготовить и представить в правительство РФ « согласованные предложения по объемам и источникам финансирования, необходимым для реализации мер поддержки специалистов лесного хозяйства», предусмотренных поручениями президента России, сделанными в конце осени прошлого года . Иначе говоря, оба ведомства сейчас пытаются понять, в какую госпрограмму они будут «зашивать» деньги на лесхоз.

Кудрявым лесом-6 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как пояснили в самом кабмине, меры поддержки подразумевают изменения в масштабной госпрограмме по развитию сельских территорий. В свою очередь, это предполагает введение лесного хозяйства в перечень поддерживаемых государством отраслей . И это новый шаг.

Важно понимать, что в настоящее время кадровый вопрос в лесном хозяйстве — один из самых острых. Люди получают мало, их никто не защищает, и поэтому многие вынужденно идут на различные нарушения .

— Готовящиеся изменения подразумевают включение специальности «специалист лесного хозяйства» в перечень специальностей, в отношении которых действует государственная мера по поддержке молодых специалистов, работающих в сельской местности. Минприроды, в частности, предлагает внести изменения в госпрограмму РФ «Комплексное развитие сельских территорий». А это уже программа Минсельхоза. Речь о людях, которые живут на сельских территориях, в том числе и на отдаленных, — подчеркнули в кабинете министров.

И если специалистов лесхоза включат в перечень господдержки и в программу «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСМ), они смогут получать социальные выплаты в соответствии с указанной госпрограммой. В частности, это социальные выплаты на строительство и приобретение жилья .

Кудрявым лесом-8 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По задумке все эти новшества должны стать своеобразным стимулом для людей оставаться жить на селе. К месту напомнить, что с прошлого года действует так называемая сельская ипотека на строительство или приобретение жилья под 3%. Именно ее как раз и хотят также распространить и на работников лесхоза, указал источник в кабмине.

Кстати, это коснется не только тех, кто уже живет на сельских территориях, а также тех, кто изъявит желание туда переехать для работы в лесном хозяйстве. Ранее жители села, не задействованные напрямую в агропроизводстве, не имели возможности и права пользоваться такими льготами. По сути, здесь можно провести параллель с условным земским учителем: когда людей отправляют работать на село и предоставляют при этом квартиры и оказывают иные меры поддержки. Сегодня же проблема нехватки рабочих рук стоит крайне остро. Например, в Коми на одного лесника приходится 50–70 тыс. га леса, рассказал бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роман Полшведкин. Схожая ситуация и во многих других регионах.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что «в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» действуют меры поддержки граждан, направленные на улучшение их жилищных условий. Это льготная сельская ипотека и обеспечение специалистов жильем по договору найма. Минсельхоз считает указанные меры поддержки по обеспечению комфортным и доступным жильем достаточными для всех категорий граждан, проживающих в сельской местности». В ведомстве заверили, что данный механизм можно распространять и на специалистов лесной отрасли. Но каким образом — не уточнили.

С позицией Минсельхоза при этом расходятся нормативные возможности в самих регионах. Например, как рассказали «Известиям» в администрации Вологодской области, «сегодня для улучшения условий существования специалистов лесхоза все-таки необходимо внесение изменений в федеральную программу в части выделения специалистов лесной отрасли в отдельную группу (направление) с правом получения социальных выплат на улучшение жилищных условий».

Из всего этого явно следует, что для перелома необходимы изменения и новации на федеральном уровне.

Лес без криминала

Случается, что в регионах целенаправленно поджигают леса, чтобы скрыть незаконную вырубку. Хотя, справедливости ради, в последние годы массовых «черных вырубок» становится всё меньше. Сейчас эта проблема в основном касается регионов Сибири и Дальнего Востока, откуда идет незаконный экспорт леса в Китай.

При этом вряд ли для кого-то секрет, что у специалистов лесного хозяйства очень маленькая зарплата и они зачастую элементарно не обеспечены материально-технической базой. По сути, работники лесхоза не в состоянии отыскать «черных лесорубов», так как полностью проигрывают им в части материально-технической базы. Но одной финансовой поддержки будет недостаточно, считают эксперты, нужна еще и юридическая.

Кудрявым лесом-4 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Для декриминализации отрасли необходимо полностью поменять Лесной кодекс РФ, — говорит председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина. — Нужен новый кодекс, который должен быть нацелен на лесовыращивание. Пора перестать добывать древесину в природных лесах на основе аренды, которая закреплена в Гражданском кодексе РФ. Это самое плохое, что можно было придумать. Именно по этой причине и возникает множество проблем [с нелегальной вырубкой].

Два действующих специалиста лесного хозяйства, пожелавших остаться анонимными, рассказали «Известиям» о ситуации в отрасли «на земле».

— К профессии интерес молодого поколения почти потерян. Зарплаты в лесхозе сегодня низкие — в среднем 20 тыс. рублей. С такими деньгами в селах нормально не прожить. По Лесному кодексу, лесное хозяйство сегодня передано частникам. А арендаторам лесов проще использовать продвинутую иностранную технику, чем нанимать отечественных специалистов лесхоза. Всё, для чего нужны специалисты лесхоза, — это контроль использования и охрана и защита лесов. Лесная промышленность, то есть бизнес, в них особо не нуждается.

По мнению специалистов лесхоза, сегодня нужна еще и юридическая защита.

— Сегодня за небольшую ошибку могут посадить по уголовной статье. Чего раньше не было. Охота на ведьм серьезно отпугивает людей от этой отрасли, — сетуют собеседники «Известий».

Кудрявым лесом-5 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина полагает, что «сегодня надо позволить людям заниматься лесоводством на заброшенных сельхозземлях, которых у нас сегодня уже более 30 млн га».

— Они могли бы выращивать эти леса. Эти леса уже сейчас поглощают парниковые газы и помогут стране в решении задач, которые поставил президент Путин, с целью снижения выбросов в связи с Парижским соглашением. Это могли бы стать лесоклиматические проекты. И это позволило бы создать, по существу, новую отрасль, «агролесоводство». А это уже и создание новых рабочих мест.

Как изжить все беды

По мнению директора Воронежского госзаповедника и главного госинспектора в области охраны окружающей среды Анатолия Тарасова, для декриминализации отрасли сегодня необходим «возврат к старой советской системе лесхозов, когда весь цикл роста лесных насаждений от посадки лесных культур до рубки спелых деревьев обеспечивался специалистами и работниками одного учреждения, выполнялся качественно и в срок, под контролем не только вышестоящих органов, но и самой природы».

Кудрявым лесом-3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— На сегодняшний день в России действует система ЕГАИСЛес, которая осуществляет контроль за оборотом и сделками древесины на территории РФ и экспортом за ее пределы. Система несовершенна и нуждается в корректировке, — говорит Анатолий Тарасов. — Также необходимо создать или скорректировать единую электронную базу по лесной отчетности с доступом определенных органов власти для минимизации бумажной отчетности, в том числе по запросам.

Кроме того, нужны меры по поддержке специалистов, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор), полагает заместитель начальника департамента лесного комплекса Вологодской области Дмитрий Верещагин. Ими могут стать и субсидии на приобретение жилья, и выплата подъемных при приеме на работу, различные целевые выплаты, да и просто увеличение размера зарплаты, сегодня до стыдного мизерной.

«Те зарплаты и расценки, которые существуют сейчас, не соответствуют рыночным от слова «совсем». При этом условия работы в лесу очень тяжелые, а коррупционные риски и соблазны у контролирующих лиц высокие» , — отмечает заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

По мнению Гусева, государственным лесхозам необходимо предоставить право заниматься коммерческой деятельностью — заготавливать лес и продавать его на рынке .

Кудрявым лесом-2 Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

— И это не отразится негативно на лесном фонде. Например, в Новгородской области процент освоения расчетной лесосеки в лучшие годы — около 50%. В других регионах ситуация разная — где-то похуже, где-то получше, но на сто процентов расчетную лесосеку не осваивает, наверное, никто. По сути, мы не используем тот лес, который мы можем и должны заготавливать и который может принести доход, чтобы содержать остальной лес. В Новгородчине, к примеру, всего 2–4% годовой расчетной лесосеки может обеспечить достойное содержание всего остального лесного ресурса и при этом будет снята нагрузка с бюджета.

По мнению Гусева, такое решение позволило бы перевести лесхозы на самоокупаемость. А это позволит управлять ими как бизнес-единицами, что априори эффективнее.

Только факты

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза, в 2020 году государственные лесные инспекторы обследовали 12,9 тыс. мест возникновения лесных пожаров (91% от общего количества лесных пожаров) на предмет фактов незаконной рубки лесных насаждений.

В местах незаконной рубки было зафиксировано возникновение 17 лесных пожаров, в том числе четыре лесных пожара — в местах незаконных рубок, не выявленных до пожара. При обследовании территории лесов, пройденных лесными пожарами, выявлено 17 фактов незаконной рубки (большинство из них — 13 случаев — в Иркутской области, два в Тыве и по одному в Архангельской и Псковской областях).

Общий объем незаконно заготовленной древесины по стране в прошлом году по сравнению с 2019 годом снизился на 4% — до 1,1 млн кубометров.

Наибольшие объемы незаконных рубок в 2020 году зафиксированы в Иркутской области, Красноярском, Забайкальском и Приморском краях и Свердловской области. В совокупности на эти пять регионов приходится более 70% (810 тыс. кубометров) от всего объема незаконно заготовленной древесины.

По данным на март 2021 года, площадь покрытых лесной растительностью земель в России составляет 795 млн га. Наибольшая площадь лесов в Саха (Якутия) — 256,1 млн га, в Красноярском крае —164 млн га, в Иркутской области — 71,5 млн га, в Хабаровском крае — 76,6 млн га и в Ханты Мансийском АО (Югра) — 50,4 млн га.