Лес тронулся: разрешат ли сплошную вырубку деревьев на Байкале

Уйти от термина «сплошные рубки» по отношению к территориям вокруг Байкала готовы авторы изменений в закон об охране этого озера, выяснили «Известия». Сейчас тотальная вырубка деревьев на территориях, прилегающих к Байкалу, запрещена. Авторы законопроекта собирались это ограничение снять для реализации проектов строительства туристической и социальной инфраструктуры. С критикой законопроекта выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а глава СПЧ Валерий Фадеев призвал разделить документ на два: отложить рассмотрение вопросов инвестиционных проектов на Байкале, а принять только часть, решающую социальные проблемы, — разрешающую строительство селезащитных и очистных сооружений, кладбищ, противопожарных разрывов. Как в итоге изменится законопроект — в материале «Известий».

Когда состоится второе чтение законопроекта

Новая версия проекта изменений в закон «Об охране озера Байкал» будет окончательно сформирована в ближайшее время, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Тен.

В июле этого года парламент принял в первом чтении инициативу, предполагающую внесение правок в этот закон. Авторы документа, в числе которых депутаты разных фракций и сенаторы, предложили разрешить строительство дорог, очистных сооружений и других коммунальных объектов, а также кафе и общественных туалетов в непосредственной близости к озеру — в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это должно стать основанием для сплошных рубок — зачистке от деревьев земли, выделенной для развития инфраструктуры. Такие правила предлагалось ввести до 2030 года. Под «сплошной» понимается любая рубка, при которой вырубается до 70% древесины.

Вид с озера Байкал летом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После принятия в первом чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу спорной. Предложенное в нем понятие сплошных рубок вызвало много нареканий, обратил внимание он. Спикер Госдумы поручил депутатам найти иное решение, чтобы одновременно способствовать развитию региона, решить проблемы людей и защитить озеро и его природную территорию.

В сентябре выражал обеспокоенность перспективой одобрения сплошных рубок и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Он отмечал, что принятие законопроекта в первом чтении вызвало большой общественный резонанс.

«Представители экологических организаций обеспокоены тем, что законопроект создает предпосылки для злоупотреблений, когда под видом модернизации инфраструктуры будут создаваться новые туристические объекты, кратно увеличивающие антропогенную нагрузку на экосистему Байкала », — заявил он в Telegram-канале СПЧ.

Депутаты получили более сотни обращений с предложениями о поправках, сказал Сергей Тен. Их уже изучают и рассматривают, в том числе на заседании межфракционной рабочей группы «Байкал». Эта группа и экспертный совета комитета Госдумы по экологии дважды собирались на текущей неделе, чтобы обсудить эти предложения. Законодатели готовы уйти от термина «сплошные рубки», заверил Сергей Тен. При этом он отметил, что сам термин предусмотрен действующим законодательством.

Зимний вид озера Байкал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— К сожалению, если начать сейчас отрабатывать этот вопрос на уровне лесного законодательства, менять Лесной кодекс, эта работа может занять очень много времени. Мы понимаем обеспокоенность, разделяем ее и работаем над тем, чтобы по возможности уйти от сплошных рубок и не создавать потенциальные возможности для каких-то злоупотреблений, — заверил депутат.

Сергей Тен не исключил, что комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды может рассмотреть законодательную инициативу до конца зимней сессии. Это необходимый шаг перед вынесением проекта на второе чтение.

Что останется в законопроекте

По выборочным рубкам (когда вырубается меньше чем 70% деревьев и кустарников) оппонентам удалось договориться. Например, первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов на заседании межфракционной рабочей группы согласился с их необходимостью — для защиты от селей.

По другим вопросам мнения разошлись. Так, активисты-экологи, принявшие участие в обсуждении, предложили разделить инициативу на две части: ту, которая касается социальных прав жителей Иркутской области и Бурятии принять как можно скорее. А то, что относится к реализации целей инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры на берегу озера, пока отложить.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Такую же позицию высказал и Валерий Фадеев 4 декабря на встрече с Владимиром Путиным. Масштабная хозяйственная деятельность чревата негативными последствиями, надо всё тщательно продумать, заявлял он. Нужно обеспечить баланс между интересами людей, которые проживают в этом регионе, и интересами защиты самого озера, согласился президент России.

Сергей Тен отметил, что авторы документа внимательно следят за позицией СПЧ, но «не до конца понимают, где можно провести грань».

— Мы ведь говорим, что дикий туризм на Байкале тоже представляет опасность для экологии. Десятки тысяч людей приезжают с палатками и загрязняют берег озера. Чтобы эту задачу решать, нужно создавать какую-то альтернативу, развивая инфраструктуру, — сказал он.

При этом, по его словам, авторы достигли консенсуса еще в одной поправке — о лесовосстановлении. Одобренный законопроект предусматривает компенсационные посадки деревьев и кустарников в объеме «пять к одному»: то есть за каждое срубленное дерево необходимо посадить пять новых.

— Мы предлагаем перейти от концепции «пять к одному» в зависимости от количества вырубленных деревьев к предложенному экспертами подходу, когда рассматриваем лес в качестве экосистемы. Пропорция при этом сохраняется, но в отношении площади вырубленного леса, — пояснил Сергей Тен. — Условно говоря, гектар вырубили — пять посадили.

Нужно подготовить масштабную программу восстановления леса на Байкале , считает зампред комитета Госдумы по экологии Евгений Марков. Он предложил компаниям, которые вырубают лес в других регионах, высаживать его на Байкале.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Нужно перенести компенсационное лесовосстановление в масштабах страны на Байкальскую природную территорию. Тем самым мы увеличим площади, покрытые лесом на ней, — подчеркнул он. — Необходимая нормативная база для этого есть, нужно только договориться об этом с заинтересованными ведомствами.

Научное и экспертное сообщество поддерживает поправки, призванные решить насущные социальные проблемы и обеспечить экологическую безопасность Байкала, в частности, строительство селезащитных и очистных сооружений, мест погребения, противопожарных разрывов, сообщила «Известиям» председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

— Но мы категорически против поправок о сплошных санитарных рубках в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Также против коммерческого освоения лесов вокруг Байкала и настаиваем на запрете расширения обоих особых экономических зон и введения жесткого ограничения площади рубок в особой экономической зоне не более 5%, — добавила она.