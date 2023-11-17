Дна видимость: как решить проблему обмеления Волги

Снижение уровня воды в Волге, на который стали массово указывать жители ряда регионов, был прогнозируем, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Возможны негативные последствия для экологии, например мор рыбы, но ситуация не катастрофическая, подчеркнули они. Частично исправить ее можно, отрегулировав и перераспределив сток воды. Местные власти уже обратились к президенту России, выразив беспокойство, что маловодность реки может негативно сказаться на работе судоходных линий и водозаборов. В «РусГидро» подтвердили, что сейчас уровень воды низкий, но находятся в нормативных пределах. Почему обмелела Волга — в материала «Известий».

Куда делась вода

Жители регионов Поволжья начали массово жаловаться на обмеление Волги. По их словам, там, где раньше была сплошная водная гладь, сейчас появились новые острова, стали видны крупные валуны, покрытые тиной и ракушками. Кое-где из-под воды торчат ржавые трубы и более крупные объекты. Так, в Саратовской области, глядя на реку, можно увидеть баржу и катер, затонувшие много лет назад.

— Летом мы плавали на этом месте, где сейчас стоим. У меня здесь рядом дача — летом каждый день приходила освежиться. А теперь можем тут прогуливаться, — рассказала «Известия» жительница Татарстана Елена.

Рыбаки заметили понижение уровня воды в реке еще в августе-сентябре.

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— Воды в реке очень мало. К островам не подъедешь, везде тина, травища. Едешь потихоньку, чтобы мотор не угробить, — рассказал «Известиям» рыбак Юрий Балкашин из Саратовской области.

На обмеление Волги обратили внимание и власти сразу нескольких регионов. Главы Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областей 1 ноября направили обращение об уровне Куйбышевского водохранилища президенту Владимиру Путину.

«Снижение уровня водохранилища негативно отражается на воспроизводстве водных биологических ресурсов, работе местных судоходных линий, а также создает угрозу ограничений в работе водозаборов хозяйственно-питьевого назначения крупных городов, в том числе в зимний период», — говорится в письме (есть у «Известий»).

Они просят рассмотреть вопрос строительства на Нижней Волге низконапорных плотин, которые помогли бы обеспечить потребности в воде Волгоградской и Астраханской области вне зависимости от уровня воды в реке. А чтобы снизить остроту проблемы уже сейчас, руководители регионов предложили скорректировать режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища, снизив сброс воды.

Уровень воды в Волге этой осенью оказался на низкой отметке, подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании «РусГидро». К концу октября 2023 года запасы гидроресурсов в водохранилищах Волжско-Камского каскада составляли 43,6 кубических км (т.е. 43 млрд кубометров, — «Известия») что на 29% ниже среднемноголетних значений.

Проблемой заинтересовались и в Госдуме, приняв 14 ноября обращения к правительству и Генпрокуратуре.

— Обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 млн человек, — заявил тогда председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сокращение поступления воды в Волго-Ахтубинскую пойму и в дельту Волги привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности, отметили законодатели.

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«Появились проблемы обеспечения проектных судоходных глубин и гарантированной работы водозаборов», — говорится в обращении парламентариев.

Депутаты предложили создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы.

Чем опасно понижение уровня воды в Волге

Уменьшение объема воды в Волге может привести к повышению концентрации вредных веществ, полагает эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. Среди других потенциальных проблем она назвала рост солености Каспийского моря и «цветение воды», то есть быстрое размножение водорослей.

Еще одна опасность — вероятное серьезное промерзание водоема зимой, опасается руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев.

— После расплавления льда мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас мы можем говорить, что нерест весной будет неэффективным, — считает он.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений, подтвердила Ирина Тельнова.

— Дальше последствия прослеживаются по всей пищевой цепи: страдают все питающиеся рыбой животные, это вопрос выживания и для ряда птиц, — пояснила она,

Качество воды влияет не только на экосистему, но и на граждан, в большей степени на города, водозабор которых аффилирован с Волгой, обратила внимание эксперт.

— И если износ гидротехнических сооружений приведет к аварии, то это будет экологическая катастрофа, — предостерегла она.

В пресс-службе Минсельхоза «Известия» заверили, что в этом году дефицита воды для орошения сельскохозяйственных культур удалось не допустить, вовремя подготовив мелиоративные системы и проинформировав сельхозпроизводителей. Информацию Росгидромета о неблагоприятном развитии ситуации, связанной с низким уровнем воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада, федеральные ведомства и региональные власти получили в середине мая, добавили там.

Почему понизился уровень воды

Наблюдаемый сейчас уровень воды низкий, но находятся в нормативных пределах, заверили в «РусГидро».

— За более чем столетний период наблюдений отмечались как исключительно многоводные, так и крайне маловодные годы. Статистика наблюдений показывает, что с 2008 года в бассейне Волги наступил период преобладающих маловодных лет, — указали в компании.

Проблема связана и с падением уровня Каспийского моря — на три с половиной метра, полагают в Федеральном агентстве водных ресурсов. В результате сток Волги стал уходить в Каспий с увеличенной скоростью.

— Ни в одном из волжских регионов не отмечено каких-либо перебоев с водозаборами. Потенциально такие значения могут быть тревожными лишь там, где водозаборы построены с игнорированием проектных решений работы водохранилищ, — сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Снижение уровня воды в Волге было вполне прогнозируемым, согласны эксперты.

— Нужно понимать, что понижение уровня водохранилищ — естественный процесс. Никаких опасных явлений и тем более катастрофических процессов не происходит, — сообщила «Известиям» замруководителя Нижне-Волжского управления Федерального агентства водных ресурсов Наталья Гладкова.

Важно, по ее словам, рационально распределять имеющийся объем воды.

Система водохранилищ на Волге создана в 60-е годы. Это техногенные объекты, которые имеют свой период эксплуатации, обратил внимание Анатолий Богачев.

— Снижение уровня воды — не глобальная катастрофа. Это можно выровнять, но надо обратить внимание на эффективное прогнозирование, вопросы регулирования и перераспределения стока, а также выполнить мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации, — считает он.

А в Росводресурсах для разрешения ситуации рекомендовали снизить расход специального весеннего сброса воды и разработать новые инженерные решения, которые бы позволили экономить воду в Волге.