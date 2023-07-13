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Вот же яд: опасный для мозга планктон обнаружен в российских водах

Могут ли токсичные микроводоросли попасть в морские деликатесы в торговых сетях
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ученые зафиксировали в море вблизи Владивостока появление микроводорослей псеводницший, которые выделяют вредный токсин — домоевую кислоту. В организм человека она может попасть через употребление в пищу морских деликатесов. Опасных концентраций в российских водах не обнаружено, но тенденция к увеличению их плотности существует, это связано с повышением температуры океана. Эксперты считают, что в будущем токсичный планктон может оказать влияние на благополучие аквакультурных хозяйств и рекреационных предприятий.

Токсичные малыши

Токсичные микроводоросли стали чаще встречаться в южной части российских дальневосточных прибрежных вод. К такому выводу пришли ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН).

В течение пяти лет специалисты совершали экспедиции в Уссурийском заливе Японского моря недалеко от Владивостока, в ходе которых изучали диатомовые водоросли. Это одна из самых распространенных групп фитопланктона — одноклеточных организмов, которые обладают способностью к фотосинтезу — процессу, при котором в клетках под действием энергии света образуется кислород. По разным данным, диатомеи производят от 20 до 50% этого газа на нашей планете и составляют почти половину биологической массы мирового океана.

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Фото: ННЦМБ ДВО РАН
Микроорганизмы Pseudo-nitzschia под микроскопом

При благоприятных условиях диатомовые водоросли стремительно делятся и значительно увеличивают свою плотность. Такое явление называют цветением. В Уссурийском заливе это обычно происходит в октябре и ноябре.

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Фото: ННЦМБ ДВО РАН
Микроорганизмы Pseudo-nitzschia под микроскопом

В ходе исследований ученые сделали важное наблюдение: они зафиксировали появление в российской морской экономической зоне одноклеточных микроорганизмов псевдоницший (Pseudo-nitzschia) — особого рода диатомовых водорослей, его некоторые виды выделяют домоевую кислоту. Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему.

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— В тяжелых случаях происходят потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор, — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

­По ее словам, в Уссурийском заливе и в целом в заливе Петра Великого находится много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств, в которых разводят и перерабатывают морские культуры. Появление токсичного фитопланктона может нести угрозу для этих объектов.

Рыбаки на Уссурийском заливе

«Кислота зомби»

Пристальное изучение псевдоницший в мире началось после того, как в 1987 году в Канаде произошло массовое отравление людей мидиями, содержащими домоевую кислоту. Всего пострадало более 100 человек, из которых трое умерли. Было установлено, что мидии, как и многие другие морские организмы, накапливают нейротоксин и передают его далее по пищевой цепи. Так опасные вещества попадают в организм человека. В СМИ ядовитое вещество за свои специфические свойства получило название «кислота зомби».

— В своей работе мы проанализировали состав и плотность этих микроорганизмов в Уссурийском заливе. В результате были установлены так называемые цветения, вызванные массовым развитием токсичного вида псевдоницшия мултистриата (P. multistriata). Они вытеснили другие и стали доминантным видом, — пояснила Инна Стоник.

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Фото: ННЦМБ ДВО РАН
Расположение биостанций в Уссурийском заливе

По ее словам, прежде этот вид был распространен в тепловодных районах Тихого океана у Азиатского побережья. Активность токсичных микроорганизмов в более северных и холодных российских водах может быть обусловлена наряду с другими факторами аномальным потеплением водных масс.

мидии
Фото: Getty Images/timisaak

Экологическая катастрофа

Дальневосточные специалисты заметили, что пока в российских водах не обнаружено опасных концентраций домоевой кислоты. Но в связи с глобальным потеплением и другими факторами температура воды в океане, скорее всего, будет расти. За последние несколько десятилетий была зафиксирована тенденция к повышению температуры в верхних слоях Японского моря. В результате влияние вредоносного цветения водорослей на морские экосистемы может увеличиться, что способно привести к значительным экономическим и экологическим последствиям, пояснила Инна Стоник. Она добавила, что в других районах Мирового океана с такими явлениями сталкиваются регулярно. Это приводит к остановке работы многих предприятий по выращиванию моллюсков и ракообразных, закрытию пляжей и многочисленным случаям отравления домоевой кислотой млекопитающих и птиц.

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Фото: ННЦМБ ДВО РАН
Карта температурных аномалий в ноябре 2021 года, когда был зафиксирован пик токсичных Pseudo-nitzschia

— На фоне теплой воды в Японское, Охотское море и к побережью Камчатки приходят более тепловодные виды фитопланктона, которые если раньше и развивались в наших морях, то в мизерных количествах. Сейчас это происходит более обильно, — рассказал ведущий сотрудник Института океанологии имени И.И. Ширшова Филипп Сапожников.

В качестве примера он привел экологическую катастрофу на Камчатке в сентябре-октябре 2020 года, когда на берег были выброшены тысячи мертвых морских обитателей — от морских звезд до млекопитающих.

Клешня краба на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка 2020 год
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Массовая гибель организмов там была напрямую связана с приходом теплой воды и активизацией токсичного фитопланктона. При этом наблюдались сменяющие друг друга доминирующие виды, большинство из которых было тепловодными. Сейчас то же самое закономерно происходит в прибрежных районах Уссурийского залива Японского моря, — пояснил Филипп Сапожников.

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Эксперт добавил, что аналогичные явления происходят в Черном море. Здесь, по данным океанолога Алексея Федорова, на протяжении нескольких лет ученые отмечают цветение токсичного вида псевдоницшии калианта (Р. Calliantha). Особенно этот процесс усилился в 2021–2023 годах. Это связано с обильными осадками, которые вносят в морскую среду большое количество органических частиц. Они случат хорошей средой для развития фитопланктона.

При этом, по мнению Филиппа Сапожникова, пока что не разработано эффективных методов противодействия обильному развитию фитопланктона в прибрежных акваториях, тут человек бессилен.

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Фото: commoms.wikimedia.org
Цветение океанического фитопланктона в южной части Атлантического океана, у берегов Аргентины

Контроль морепродуктов

Чтобы предотвратить развитие негативных сценариев, необходимо исследовать механизмы, которые приводят к развитию токсичных цветений фитопланктона, считают специалисты.

Изучение видового состава и плотности токсичного фитопланктона необходимо, как и мониторинг водоемов, — объяснил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы Владимир Пинаев.

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Он отметил, что наибольшую опасность представляют периоды, когда биологическая масса токсичных водорослей превышает норму. Это могут быть популяционные пики, связанные с повышением температуры воды, оптимальной соленостью воды или ее застоем. Нужно изучать эти факторы и заранее подготавливать аквакультурные и рекреационные объекты к нашествию опасных микроводорослей.

осьминог
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Домоевая кислота в большей степени накапливается в моллюсках. Поэтому, чтобы предотвратить попадание продуктов с ее содержанием на прилавки в торговые сети, нужно в первую очередь обратить внимание именно на них, — прокомментировала заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева.

Дальневосточные ученые уверены, что их наработки могут быть использованы в других прибрежных регионах России. В настоящее время исследования ведутся при поддержке Министерства образования и науки РФ.

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