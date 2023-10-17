Исключительная норма: на Байкале не будут разрешать сплошные рубки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует исключить норму о сплошных рубках из законопроекта с изменениями в закон «Об охране озера Байкал». Это самая спорная строчка в резонансном документе, принятом в первом чтении в июле: ее внесение было призвано решить коммунальные проблемы местных жителей и обеспечить их безопасность от селевых потоков, но угрожало сохранению уникального озера. Теперь, судя по всему, законодателям придется искать другие способы справиться с трудностями. Подробности — в материале «Известий».

«Вызывает большое нарекание»

На совещании по законодательным инициативам об охране озера Байкал в Улан-Удэ Вячеслав Володин отметил, что законопроект № 387575-8, который был принят в первом чтении в июле 2023 года, оказался спорным. По замыслу авторов, документ должен был решить проблемы, связанные с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, построить селезащитные сооружения и не допустить попадания вредных веществ с полигона закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в озеро. В законопроекте также рассматривалась возможность создать туристическую инфраструктуру, необходимую для сохранения экологии.

Вячеслав Володин на совещании заметил, что речь в документе идет о том, чтобы изменить к лучшему «жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории». «Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение» , — заявил спикер Госдумы.

Территория ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Фото: Общественный совет госкорпорации «Росатом»/sovetrosatom.ru

При этом он заметил, что законодатели не имели в виду проведение сплошных рубок «в классическом виде». Вячеслав Володин призвал профильный комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработать законопроект ко второму чтению, найдя решение, которое убережет «от поспешных шагов» . Закон, заявил спикер нижней палаты парламента, должен одновременно способствовать развитию региона, решить проблемы людей и защитить озеро и его природную территорию.

Официальная позиция

В Минприроды России заявили «Известиям», что поддерживают инициативу председателя Госдумы о доработке законопроекта об охранной зоне Байкала.

— Сохранение уникального озера и его экосистем всегда находится в приоритете экологической повестки государства, поэтому проведение любых рубок требует взвешенного, проработанного с научным сообществом подхода , — заявили в министерстве.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин после совещания с Володиным заметил, что накопился ряд острых вопросов, которые «требуют незамедлительного решения для благополучия территории и улучшения качества жизни людей», а уровень жизни в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) сильно отстает от среднего по стране. Решить проблемы жителей помог бы этот законопроект, но термин «сплошные рубки», согласился он, беспокоит многих, поэтому необходимо ко второму чтению отдельно проработать варианты решения проблем, исключающие необходимость такого подхода . Он призвал всех заинтересованных принять участие в обсуждении.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В понедельник комиссия по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ провела научно-практическую конференцию по Байкалу совместно с губернаторами Иркутской области и Бурятии, депутатами Госдумы и тремя научными советами РАН.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от Иркутской области Сергей Тен на конференции заметил, что пока неясно, когда удастся выйти на второе чтение, но предположил, что это произойдет в ноябре. Он пояснил, что «сплошные рубки» появились по той простой причине, что не было другого подходящего термина для этих мероприятий, и заверил, что «бизнес заинтересован в сохранении ландшафта» и «сплошняком» вырубать деревья не будут.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, критично настроенный к законопроекту, заявил, что документ в первом чтении приняли с нарушениями — с момента внесения до момента принятия прошло слишком мало времени; кроме того, его не обсудили в Общественной палате: там изначально видели другой документ, к которому были направлены замечания, а итоговый вариант, вынесенный на голосование нижней палаты парламента, прошел мимо ОП РФ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина подчеркнула, что сейчас главный вопрос состоит в том, нужно ли дорабатывать законопроект или вообще его отклонять . По ее словам, до сих пор нет полноценной научной оценки состояния озера и его экосистемы — торопиться с изменением законодательства, не понимая, что происходит с регионом, не следует. При этом Елена Шаройкина подчеркнула, что «никто не против строительства очистных сооружений» и по некоторым пунктам решения нужно принимать прямо сейчас.

Аэротенки для очистки сточных вод на бывшем Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Речь идет, в частности, о сооружениях по защите от селевых сходов в Слюдянском районе, которые могут в том числе затронуть территории полигона ОАО «БЦБК». Об этом на конференции говорил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который представил проект селезащитных сооружений протяженностью более 22 км. Эти сооружения защитят от селевых потоков 3139 человек, но потребуют вырубки почти 2 тыс. деревьев на площади 9,84 га. Он утверждает, что без вырубок — выборочных или сплошных — обойтись не получится, но действующий закон сделать этого не позволяет.

Кроме того, есть необходимость реконструкции и строительства очистных сооружений, которые снизят загрязнение озера.

Исполнительный секретарь межфракционной рабочей группы «Байкал», кандидат юридических наук Игорь Семеновский также подтвердил, что действующий закон не позволяет создать селезащитные сооружения: внутри населенных пунктов места для них нет, а за пределами производить такие работы пока нельзя.

Однако ответственный секретарь координационного совета при ОП РФ по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Татьяна Честина подчеркнула, что «законопроект в текущей редакции нуждается в существенных изменениях, которые крайне принципиальны для сохранения уникальных природных комплексов Байкальской природной территории». В частности, координационный совет предлагает ограничить площадь разрешенных рубок — сейчас такого ограничения нет.

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Позиция науки

Научное сообщество выступает против законопроекта в этой редакции. Академик РАН, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков замечает, что в Лесном кодексе понятие «сплошные рубки» ввели не для того вопроса, который предлагается решить на Байкале, а для заготовки древесины.

— Думаю, стоит задуматься о специальной формулировке того, что мы собираемся делать на Байкале , — сказал он на конференции. — Термин «сплошная рубка» в этой ситуации неприемлем в том числе с точки зрения человеческого восприятия.

Его слова подтверждает и гендиректор юридической компании «Дельфи», председатель комиссии по экологии Совета ТПП РФ по РЭЗЦиЭ Наталья Беляева.

— Это скорее лесохозяйственный термин, причем сейчас в ст. 21 Лесного кодекса уже содержится прямой запрет на такого рода рубку лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры; осуществления рекреационной деятельности и для осуществления религиозной деятельности, — сказала она «Известиям».

Фото: ТАСС/dpa/Bernd Weissbrod

Член-корреспондент РАН, председатель бюро научного совета РАН по лесу Наталья Лукина считает, что данный законопроект уже нельзя улучшить, а необходимые для появления инфраструктуры точечные изменения можно сделать и без него. В законопроекте, считает она, слишком расплывчатые формулировки, и с его принятием «появляется возможность необоснованного размещения на их территории коммунальных и иных сооружений».

Заслуженный эколог РФ, завкафедрой земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии и картографии Тамара Злотникова также считает, что нужно говорить не о втором чтении, а возвращать документ на «нулевое чтение». Если документу всё же дадут ход, она пригрозила вместе с коллегами дойти до Конституционного суда РФ .

В сообществе также подчеркивают, что необходима достоверная научная оценка происходящего с озером Байкал. Проблема еще и в том, что у РАН сейчас нет права инициировать экспертизы проектов без обращения от правительства, заметили ученые.

При этом эксперты подчеркивают, что самая большая проблема Байкала — это его огромная нагрузка из-за «дикого туризма» . Об этом говорил и Дмитрий Кобылкин, который заметил, что именно центральная экологическая зона входит в число лидеров по количеству несанкционированных свалок — их около 140.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев