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Знак зодиака Козерог: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Астрологи рассказали о сильных и слабых сторонах Козерогов
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Первый знак зодиака в календарном году — Козерог. Астрологи полагают, что этим рожденным зимой людям присущи уникальные черты, которые отличают их от других. «Известия» рассказывают читателям, какими свойствами характера обладают Козероги.

Знак Козерога — даты

В астрологии считается, что под знаком Козерога рождаются люди, которые появляются на свет в период с 21 декабря по 19 января. При этом фактически Солнце находится в этом созвездии с 18 января по 15 февраля.

Знак Козерога — общая характеристика

Козерог — это знак Земли, управляемый Сатурном. Люди, рожденные под этим знаком, обычно проявляют серьезность, амбициозность и ответственность.

Цвета знака — черный, коричневый. Драгоценный камень, который подходит Козерогу, — рубины. Среди карт Таро с этим знаком ассоциируют «Короля Пентаклей».

Знак Козерога — характер, сильные и слабые стороны

Козероги стремятся к успеху в личной жизни, карьере и самореализации. Представители знака Земли готовы трудиться упорно, часто имеют четкую цель и готовы преодолеть любые препятствия для ее достижения. Это организованные и надежные люди, на которых можно положиться.

Сильных сторон у Козерога немало. Представители этого знака обладают огромной силой воли и трудоголизмом. Они обычно очень структурированы и способны эффективно планировать свое время и ресурсы.

Козероги склонны к реалистическому мышлению. Они умеют находить практические решения и обладают хорошими финансовыми навыками.

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К тому же, это очень верные и преданные друзья и партнеры, которые со всей серьезностей и самоотдачей подходят к отношениям.

Тем не менее представители этого знака Земли чрезмерно склонны к трудоголизму, что становится их недостатком. Козероги могут слишком увлечься своей работой и упускать из виду личную жизнь и отдых.

Кроме того, задавая высокую планку, некоторые Козероги могут быть слишком самокритичными и строгими к окружающим, проявляя перфекционизм и требовательность.

Козероги консервативны и поэтому зачастую болезненно воспринимают изменения и новшества.

В отношениях Козероги могут быть осторожными и медлительными. Они не спешат начинать романы, стремятся к долговременным и стабильным отношениям. Козероги проявляют преданность и верность своим партнерам, но иногда могут быть несколько замкнутыми и скрытыми в эмоциональном плане. Однако когда они полностью доверяют своему партнеру, они открываются и проявляют глубокую привязанность и заботу.

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Козероги обычно очень преданы своей работе и стремятся быстрее достичь высот карьерной лестницы. Их организованность, настойчивость и ответственность помогают им достигать высоких результатов. Они обычно выбирают карьеру, в которой могут применить свои лидерские и управленческие навыки, такие как финансы, бизнес или юриспруденция. Тем не менее представители этого знака должны быть осторожны, чтобы не погружаться в работу настолько глубоко, чтобы забывать о балансе между работой и личной жизнью.

Характеристика мужчины — Козерога

Мужчина-Козерог обладает сильным характером и огромной целеустремленностью. Он знает, что для успеха требуется упорство, дисциплина и трудолюбие. Козерог амбициозен и склонен к лидерству. Представитель этого знака стремится к стабильности и безопасности, готов вложить все свои силы и усилия в достижение своих целей. В отношениях мужчина-Козерог может быть немного сдержанным, но как только находит партнера, которому полностью доверяет, он становится преданным и заботливым.

Характеристика женщины — Козерога

Женщина-Козерог обладает сильным характером и всегда находится в процессе достижения очередной цели. Она практичная, организованная и дисциплинированная. Представительница этого знака может быть хорошим управленцем, поскольку имеет превосходные менеджерские навыки.

В отношениях женщина-Козерог — очень верный и заботливый партнер. Она ценит стабильность и безопасность, готова вложить много усилий в свои отношения, чтобы они были долгосрочными и крепкими.

Характеристика ребенка — Козерога

Ребенок-Козерог обычно проявляет зрелость и ответственность с самого раннего детства. Он любит порядок, структуру и дисциплину. У такого школьника может быть сильно развито чувство обязанности, он стремится к достижению успеха в учебе и других областях.

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Козерог может показаться более серьезным в отличие от сверстников, он может быть немного сдержанным. В отношениях с друзьями отдает предпочтение качеству, а не количеству. Юный представитель этого знака сильно нуждается в поддержке и поощрении своих родителей, чтобы развивать свой потенциал и учиться находить баланс между обучением и игрой.

Ранее «Известия» рассказали читателям, что ждет Козерогов в 2024 году.

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