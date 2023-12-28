Гороскоп для Козерогов на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Наступающий Новый год — время строить планы на будущее и формулировать для себя цели. Воспользоваться шансом изменить свою жизнь к лучшему смогут и Козероги. «Известия» рассказывают, каким будет год Зеленого Деревянного Дракона для этого знака зодиака.

Любовный гороскоп для Козерогов на 2024 год

С любовной точки зрения 2024 год будет неоднозначным для Козерогов. В первом полугодии вопросы романтики могут отойти на второй план под натиском рабочих и бытовых задач. Из-за этого вероятны разлады и ссоры в уже устоявшихся отношениях. Поэтому астрологи советуют уделять внимание своей второй половинке, прислушиваться к ее мнению и проявлять терпение. Тем, кто давно состоит в браке, будет полезно привнести в семейную жизнь больше романтики.

Одиноким Козерогам звезды сулят судьбоносную встречу в конце весны. Летом возможна череда кратковременных романов, которые поднимут самооценку и подарят приятные воспоминания. Девушкам, ожидающим предложения руки и сердца, не стоит излишне давить на своих партнеров — с высокой вероятностью долгожданный момент наступит ближе к середине осени.

Финансовый гороскоп для Козерогов на 2024 год

Грядущий год Зеленого Дракона принесет Козерогам хоть и не быстрый, но стабильный финансовый рост. Проблемы, которые испытывали представители этого знака в прошлом году, должны постепенно решиться в первые шесть месяцев. Во втором полугодии упорный труд начнет приносить плоды.

При этом астрологи предупреждают, что осенью Козероги могут столкнуться с мошенничеством, поэтому им стоит проявлять осторожность, не давать в долг крупные суммы и брать кредиты только в проверенных банках.

Гороскоп здоровья для Козерогов в 2024 году

Козероги известны своим упрямством и стремлением работать «до победного». В погоне за результатом они нередко забывают о собственном здоровье. Однако, как отмечают астрологи, в начале 2024 года рожденным под этим созвездием не следует перетруждаться, иначе они рискуют надолго застрять в состоянии апатии, усталости и раздражительности.

Летом Козероги ощутят прилив энергии, который может сподвигнуть их на занятия спортом, поездки и другие активные развлечения. К ноябрю «запал» постепенно сойдет на нет, и представители этого знака вернутся к размеренному образу жизни. Для поддержания физического и духовного здоровья в этот период стоит уделить время различным способам релаксации.

Ранее «Известия» рассказали, каким будет 2024 год для Весов.