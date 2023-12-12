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Опасное нашествие огненного Стрельца: когда новолуние в декабре 2023 года

Запреты и возможности для знаков зодиака в период новой Луны
Фото: Global Look Press/Rana Sajid Hussain
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В середине декабря пройдет последнее в году новолуние, мощное воздействие которого принесет значительные перемены во все сферы жизни, считают астрологи. Как и когда возникает это явление, кому важно следить за датой новолуния — рассказывают «Известия».

Новолуние 13 декабря 2023 года: что известно

Для жителей Земли вид Луны меняется на протяжении всего синодического месяца — периода вращения естественного спутника вокруг нашей планеты. Фазу Луны, при которой она оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем, в астрономии называют новолунием.

При таком положении Луну почти нельзя отыскать на небе, поскольку естественный спутник поворачивается к Земле неосвещенной солнечным светом стороной и максимально приближается к Солнцу. Новолуние случается примерно один раз в календарный месяц.

В астрологии положение Луны относительно Земли и созвездий в космосе позволяет спрогнозировать, в каких сферах жизни и в какой период человеку будет сопутствовать удача, а когда и от каких планов лучше отказаться.

новолуние
Фото: Global Look Press/Onur Dogman

В декабре 2023 года Луна займет положение в зодиакальном созвездии Стрельца, которое можно заметить в южной и центральной части России. Такое расположение естественного спутника Земли, согласно астрологическим представлениям, привнесет в жизнь существенные позитивные перемены и поможет настроиться на оптимистичный лад во многих начинаниях. Поэтому декабрьское новолуние станет наиболее подходящим временем, чтобы использовать энергию Луны для раскрытия потенциала.

Новолуние продлится почти 27 часов — с полудня 12 декабря до 15:00 следующего дня. К вечеру 13 декабря Луна перейдет из огненного знака Стрельца в земного Козерога.

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Как новолуние в созвездии Стрельца влияет на человека

Поверхность Луны отражает свет Солнца, воздействуя на активность человека и его самочувствие. Считается, что в период новолуния из-за уменьшения солнечного света может ощущаться упадок сил, вялость, лень и ухудшение самочувствия.

Астрологи отмечают, что мужчины в этот период могут острее реагировать на неприятные ситуации и слова окружающих. Женщины в новолуние могут ощущать продолжительную усталость и нехватку энергии. Физические нагрузки лучше перенести на другой день и заняться успокаивающей медитацией или принять расслабляющую ванну.

рисунок
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Однако огненным зодиакальным знакам (Овнам, Львам и Стрельцам) созвездие Стрельца, наоборот, придаст сил для достижения целей и желаний. Важно учесть, что в новолуние этим знакам лучше не принимать опрометчивых решений и взвешивать возможные последствия своих действий.

Овнам в новолуние осуществить планы поможет поддержка окружения. Решение трудного вопроса могут подсказать коллеги, друзья или близкие.

Для Львов в этом периоде наступит возможность заработать больше финансов, чем в другие дни. Представителей творческих профессий посетит вдохновение, которое позволит создать настоящие шедевры.

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Стрельцам новая Луна подарит удачу во всех начинаниях. Важно попытаться сделать как можно больше задач, поскольку новолуние облегчит их достижение.

Для остальных представителей зодиакального круга в новолуние рекомендуется заняться обучением или хобби, а также больше гулять на свежем воздухе. Кроме того, астролог Михаил Левин на своем YouTube-канале посоветовал 13 декабря воздержаться от покупок дорогостоящих вещей и новогодних подарков.

Новая Луна в декабре 2023 года: что можно и нельзя делать

За годы существования астрологии зародилось большое количество суеверий, которые предсказывают, что не рекомендуется делать в новолуние под влиянием зодиакального знака Стрельца.

уборка
Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich

Считается, что с наступлением новой Луны лучше избегать ссор, конфликтов и провокаций. Нежелательно устраивать шумные застолья, во время которых можно переесть или выпить слишком много алкоголя. С кардинальной сменой имиджа тоже лучше подождать, поскольку в новолуние настроение и желания будут постоянно меняться, а негативный опыт после неудачной стрижки останется надолго.

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В этот период можно строить планы, приводить в порядок пространство как вокруг, так и внутри себя. Уборка, избавление от ненужных вещей и погашение долгов значительно улучшит самочувствие в новолуние. А занятия творчеством помогут выплеснуть накопленные эмоции и очистить разум. Для этого необязательно быть профессионалом, достаточно найти подходящее направление, например пение или рисование, и посвятить ему хотя бы час времени.

книги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Астрологи считают, что после очищения в период новой Луны важно наполнить освободившееся пространство позитивными мыслями и идеями. В этом поможет чтение книг и открытие для себя новых занятий. Например, неплохим решением будет изучение иностранного языка или компьютерных программ.

В большей степени новолуние повлияет на Стрельцов, особенно на тех, кто рожден в середине зодиакального периода знака. Концентрация на приятных мыслях и визуализация своих желаний помогут приблизить их реализацию. Новые знакомства в этот период сулят перспективы в карьере или личной жизни. Также существует поверье, что новолуние в знаке Стрельца поможет заложить основу для роста чего-то нового в жизни на ближайшие полгода.

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