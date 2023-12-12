Опасное нашествие огненного Стрельца: когда новолуние в декабре 2023 года
В середине декабря пройдет последнее в году новолуние, мощное воздействие которого принесет значительные перемены во все сферы жизни, считают астрологи. Как и когда возникает это явление, кому важно следить за датой новолуния — рассказывают «Известия».
Новолуние 13 декабря 2023 года: что известно
Для жителей Земли вид Луны меняется на протяжении всего синодического месяца — периода вращения естественного спутника вокруг нашей планеты. Фазу Луны, при которой она оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем, в астрономии называют новолунием.
При таком положении Луну почти нельзя отыскать на небе, поскольку естественный спутник поворачивается к Земле неосвещенной солнечным светом стороной и максимально приближается к Солнцу. Новолуние случается примерно один раз в календарный месяц.
В астрологии положение Луны относительно Земли и созвездий в космосе позволяет спрогнозировать, в каких сферах жизни и в какой период человеку будет сопутствовать удача, а когда и от каких планов лучше отказаться.
В декабре 2023 года Луна займет положение в зодиакальном созвездии Стрельца, которое можно заметить в южной и центральной части России. Такое расположение естественного спутника Земли, согласно астрологическим представлениям, привнесет в жизнь существенные позитивные перемены и поможет настроиться на оптимистичный лад во многих начинаниях. Поэтому декабрьское новолуние станет наиболее подходящим временем, чтобы использовать энергию Луны для раскрытия потенциала.
Новолуние продлится почти 27 часов — с полудня 12 декабря до 15:00 следующего дня. К вечеру 13 декабря Луна перейдет из огненного знака Стрельца в земного Козерога.
Как новолуние в созвездии Стрельца влияет на человека
Поверхность Луны отражает свет Солнца, воздействуя на активность человека и его самочувствие. Считается, что в период новолуния из-за уменьшения солнечного света может ощущаться упадок сил, вялость, лень и ухудшение самочувствия.
Астрологи отмечают, что мужчины в этот период могут острее реагировать на неприятные ситуации и слова окружающих. Женщины в новолуние могут ощущать продолжительную усталость и нехватку энергии. Физические нагрузки лучше перенести на другой день и заняться успокаивающей медитацией или принять расслабляющую ванну.
Однако огненным зодиакальным знакам (Овнам, Львам и Стрельцам) созвездие Стрельца, наоборот, придаст сил для достижения целей и желаний. Важно учесть, что в новолуние этим знакам лучше не принимать опрометчивых решений и взвешивать возможные последствия своих действий.
Овнам в новолуние осуществить планы поможет поддержка окружения. Решение трудного вопроса могут подсказать коллеги, друзья или близкие.
Для Львов в этом периоде наступит возможность заработать больше финансов, чем в другие дни. Представителей творческих профессий посетит вдохновение, которое позволит создать настоящие шедевры.
Стрельцам новая Луна подарит удачу во всех начинаниях. Важно попытаться сделать как можно больше задач, поскольку новолуние облегчит их достижение.
Для остальных представителей зодиакального круга в новолуние рекомендуется заняться обучением или хобби, а также больше гулять на свежем воздухе. Кроме того, астролог Михаил Левин на своем YouTube-канале посоветовал 13 декабря воздержаться от покупок дорогостоящих вещей и новогодних подарков.
Новая Луна в декабре 2023 года: что можно и нельзя делать
За годы существования астрологии зародилось большое количество суеверий, которые предсказывают, что не рекомендуется делать в новолуние под влиянием зодиакального знака Стрельца.
Считается, что с наступлением новой Луны лучше избегать ссор, конфликтов и провокаций. Нежелательно устраивать шумные застолья, во время которых можно переесть или выпить слишком много алкоголя. С кардинальной сменой имиджа тоже лучше подождать, поскольку в новолуние настроение и желания будут постоянно меняться, а негативный опыт после неудачной стрижки останется надолго.
В этот период можно строить планы, приводить в порядок пространство как вокруг, так и внутри себя. Уборка, избавление от ненужных вещей и погашение долгов значительно улучшит самочувствие в новолуние. А занятия творчеством помогут выплеснуть накопленные эмоции и очистить разум. Для этого необязательно быть профессионалом, достаточно найти подходящее направление, например пение или рисование, и посвятить ему хотя бы час времени.
Астрологи считают, что после очищения в период новой Луны важно наполнить освободившееся пространство позитивными мыслями и идеями. В этом поможет чтение книг и открытие для себя новых занятий. Например, неплохим решением будет изучение иностранного языка или компьютерных программ.
В большей степени новолуние повлияет на Стрельцов, особенно на тех, кто рожден в середине зодиакального периода знака. Концентрация на приятных мыслях и визуализация своих желаний помогут приблизить их реализацию. Новые знакомства в этот период сулят перспективы в карьере или личной жизни. Также существует поверье, что новолуние в знаке Стрельца поможет заложить основу для роста чего-то нового в жизни на ближайшие полгода.