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Лунный календарь на декабрь 2023 года: раскрыты все секреты тьмы ночи

В следующем месяце ожидается не менее 22 благоприятных для стрижки дней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лунный календарь — один из первых способов человечества измерить время. Самый ранний лунный календарь вели охотники-собиратели ледникового периода, жившие 42–37 тыс. лет назад. Дело в том, что в прошлом люди заметили очевидные смены лунных фаз на ночном небе, которые были связаны с морскими приливами и отливами. Кроме того, считалось, что Луна влияет на урожайность и плодовитость скота, а также на поведение и состояние людей. За тысячи лет со спутником Земли связали множество примет и суеверий, например, свадьбу старались играть на растущую Луну, а в полнолуние знахари собирали особо ценные травы. Особенности лунного календаря в декабре 2023 года — в материале «Известий».

Лунный календарь на декабрь 2023: фазы Луны

Луна является неизменным спутником Земли, оказывающим постоянное влияние на все организмы, населяющие планету. Полный цикл лунных фаз включает в себя новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. День на естественном спутнике Земли продолжается около 15 суток, и столько же длится ночь. Полный цикл от одного новолуния до другого составляет около 29,5–30 земных суток (лунный месяц), в отличие от солнечного цикла, который длится год.

Фазы Луны в декабре 2023:

— убывающая Луна (1–12 декабря);

— новолуние (13 декабря);

— растущая Луна (14–26 декабря);

— полнолуние (27 декабря);

— убывающая Луна (28–31 декабря).

Полнолуние
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Родиной лунного календаря считается Древний Вавилон, где много тысячелетий назад была создана система счета времени. Мерой в ней служит период систематического возвращения Луны в одно и то же положение относительно Солнца. Позднее этот период получил название синодического месяца. Широкое распространение лунный календарь получил у мусульман, где называется лунной хиджрой. В древнем Китае лунный календарь как традиционный порядок исчисления применяется уже 4 тыс. лет — с 2 тыс. лет до нашей эры.

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Согласно исследованиям ученых, древние люди применяли лунный календарь в земледелии и садоводстве. Считалось, что фазы Луны влияют на урожайность культур. Доказано, что Луна оказывает влияние на уровень мирового океана, вызывая приливы и отливы. Люди, увлекающиеся взращиванием собственного огорода, нередко используют посевной календарь, опирающийся на фазы Луны. Там определены благоприятные и неблагоприятные дни для посева, а также названы растения и культуры, которые лучше выращивать в тот или иной день.

Согласно мнению специалистов, благоприятные и неблагоприятные дни зависят от максимальной или минимальной активности, которой наполнены лунные сутки, фаза Луны и знак Зодиака, в созвездии которого она находится.

Лунный календарь стрижек и косметических процедур на декабрь 2023

В наши дни лунный календарь активно используется при планировании бытовых дел и косметологических процедур. Например, существует мнение, что в полнолуние и новолуние большинство процедур неэффективны и бесполезны, в это время кожа требует отдыха от вмешательств. Растущая Луна, напротив, считается наиболее благоприятным временем для процедур. Убывающая Луна, в свою очередь, способствует выведению вредных и токсичных веществ из организма.

Косметолог
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для новых начинаний в 2023 году считаются 8 и 9 декабря. Неудачным временем для старта считаются 6,12, 20, 27 и 31 декабря. Календарь благоприятных лунных дней на декабрь 2023 года по сферам:

— период с 14 по 26 декабря является благоприятным для хирургических вмешательств;

— удаление зубов удачнее всего пройдет 1–11, 29–31 декабря, а лечение — 14–26 числа;

— для дорогостоящих покупок рекомендуется выбирать 1–3, 5, 7, 20, 28, 31 декабря.

Укладка волос
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В декабре этого года ожидаются целых 22 благоприятных календарных дня для стрижки: 1–8 декабря, 11–16 декабря, 22–31 декабря. Не рекомендуется стричься в следующие дни: 9–10, 17–21, 26, 28 декабря. Для окрашивания и неожиданных экспериментов с волосами подойдут 14, 16, 22–23, 25 декабря. Если результат разочарует, волосы быстро отрастут. Записываться на маникюр следует 4, 5, 14 и 23 декабря.

Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, можно не только улучшить их состояние, но также избавиться от негатива и получить заряд бодрости для новых дел.

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