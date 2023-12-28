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Гороскоп для Весов на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Астрологи составили гороскоп для Весов на 2024 год
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Грядущий год Зеленого Деревянного Дракона готовит сюрпризы и приятные перемены для каждого знака зодиака. Одни наладят личную жизнь, другие получат возможность для карьерного роста, а третьи смогут реализовать самые смелые планы. «Известия» рассказывают, каким будет 2024 год для Весов.

Любовный гороскоп для Весов на 2024 год

Для романтично настроенных Весов наступающий год сулит удачу на любовном фронте. Астрологи рекомендуют найти время на новые знакомства и заманчивые встречи — одна из них может стать судьбоносной.

Тем, кто уже обрел свое счастье, будет полезно освежить отношения, найти в них новую грань. По мнению экспертов, 2024 год особенно благоприятен для заключения брака, так как под покровительством Зеленого Дракона создаются прочные и гармоничные союзы. Лучше всего для этого подходят первые три месяца года. Однако спешить с любовными делами не стоит. Если есть сомнения или страхи, лучше перенести принятие важных решений на конец весны.

Финансовый гороскоп для Весов на 2024 год

Как отмечают астрологи, в 2024 году Весы будут наиболее успешны в финансовом плане. Представители этого знака могут получить долгожданное повышение на работе или найти новое прибыльное занятие. Для творческих людей и тех, кто выбрал профессию в индустрии красоты, грядущий год станет знаменательным. Возможно, они получат вдохновение или найдут свой стиль.

Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира

Кроме того, год Дракона считается благоприятным для инвестиций. Успех звезды обещают и Весам-бизнесменам. Тем не менее рожденным под этим созвездием не стоит забывать о грамотном планировании расходов и трезвой оценке рисков.

Гороскоп здоровья для Весов на 2024 год

В 2024 году астрологи прогнозируют Весам возможные проблемы со здоровьем, в частности связанные с кожей и глазами. Однако их можно избежать, если обращать внимание на свое самочувствие, не пренебрегать отдыхом и своевременно проходить профилактические обследования у врачей.

Для надежности стоит сделать полный чек-ап организма. Особенно благоприятным периодом для этого будут первые шесть месяцев наступающего года.

Ранее «Известия» рассказали, что ждет Стрельцов в 2024 году.

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