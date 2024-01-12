Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может заработать уже в этом году, заявил 12 января секретарь абхазского совета безопасности Сергей Шамба.
«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».
По его словам, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.
«Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются: с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойная ситуация и в приграничном районе», — подчеркнул Шамба.
В октябре абхазский лидер Аслан Бжания заявил в интервью «Известиям», что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Соответствующее соглашение между государствами уже подписано, добавил он.
Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В 2009 году базу передали РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров. Сейчас в ней базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.