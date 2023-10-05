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Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

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«В день нашего праздника [в честь 30-летия Дня Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Дня Независимости, который отмечался 30 сентября] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ», — сказал Бжания.

Кроме того, президент республики отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.

Взаимодействие Москвы и Сухума в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, говорит Бжания.

С 21 августа по 1 сентября 2023 года, в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Аслана Бжании «Известиям»:

«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»

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