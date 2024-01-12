Врач рассказал, как поддержать печень с помощью физических упражнений

Печень в период праздников принимает на себя особую нагрузку. И речь не только о злоупотреблении алкоголем: на здоровье органа влияют и обилие жирного и сладкого наряду со снижением физической активности. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов 12 января рассказал «Известиям» об упражнениях, которые помогут укрепить здоровье органа.

По его словам, печень очень чутко реагирует на изменения в образе жизни, особенно это касается диеты и физических нагрузок. Это объясняется тем, что она участвует в производстве, распределении и хранении энергетических запасов организма. Все избыточные калории, получаемые с пищей, орган перерабатывает и хранит преимущественно в собственных клетках в виде мельчайших капель жира — триглицеридов. Кроме того, избыток имеющейся глюкозы откладывается в печени в виде гликогена, который также используется организмом в качестве запасного энергетического депо.

«Чрезмерное накопление жира в печени опасно: оно может привести к жировому гепатозу и его осложнениям. Это заболевание может сопровождаться воспалительным процессом с разрушением клеток печени и последующим образованием рубцовой ткани вместо функциональной ткани органа. Полезная площадь печени уменьшается, и она больше не может выполнять свои функции в нужном объеме», — предупредил Иванов.

Он отметил, что если человек мало двигается, он расходует меньше калорий, а значит, при сохранении калорийности рациона печень будет вынуждена запасать больше триглицеридов в своих клетках. В свою очередь, физические упражнения помогают утилизировать излишки энергии, получаемые с пищей, и снизить нагрузку на орган. К тому же регулярные занятия спортом улучшают кровоснабжение и укрепляют здоровье тканей и органов, помогая им работать более эффективно.

При этом, по его словам, вид физической активности практически не имеет значения: важен сам факт регулярных занятий, а не какая-либо специфическая разновидность упражнений.

Так, аэробные нагрузки (кардио), такие как быстрая ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде, улучшают кровообращение и помогают быстрее сжигать калории. Они не только эффективны в борьбе с избыточным весом, но и предотвращают формирование жирового гепатоза, рассказал врач.

«Силовые тренировки (работа со штангой, на тренажерах или с собственным весом) хоть и требуют затраты меньшего количества энергии за тренировку по сравнению с аэробными нагрузками, но имеют преимущество: повышенное сжигание калорий происходит после тренировки и направлено на восстановление мышечной ткани и увеличение ее массы и объема. Помимо этого, такие упражнения помогают бороться с инсулинорезистентностью, одним из значимых факторов развития жировой болезни печени», — добавил Иванов.

По его словам, эффективными будут и менее интенсивные занятия: йога, стретчинг, пилатес. Эти виды упражнений помогают улучшить гибкость тканей и кровообращение, что также благотворно влияет на состояние печени и углеводного обмена.

«Наиболее эффективным считается сочетание аэробных и силовых упражнений. Такой подход позволяет давать организму оптимальную нагрузку, эффективно контролировать вес и улучшить здоровье печени. Однако стоит помнить, что для достижения устойчивого результата важна регулярность: необходимы хотя бы 15–20-минутные ежедневные нагрузки, занятия дома или тренировки в зале. Поэтому при выборе направления следует отталкиваться от своих возможностей и предпочтений. Пользу принесут и ритмичные танцы, и просто активные прогулки на свежем воздухе», — рассказал эксперт.

В заключение он отметил, что, приступая к занятиям, не стоит забывать о технике безопасности: резко начинать тренировки не стоит, лучше постепенно увеличивать их продолжительность и интенсивность. При таком подходе проще сформировать и закрепить привычку, не навредив здоровью. Если есть какие-то хронические заболевания, перед началом занятий следует проконсультироваться с врачом.

7 декабря врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала, что жирные сорта мяса, сладкое и мучные изделия могут способствовать ухудшению работы печени.