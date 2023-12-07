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Врач назвала наносящие вред печени продукты

Гепатолог Ломова: здоровью печени угрожают жирные продукты и сладкое
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Жирные сорта мяса, сладкое и мучные изделия могут способствовать ухудшению работы печени. Об этом в четверг, 7 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира <…> Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов», — указала она.

Врач подчеркнула, что даже фрукты могут навредить клеткам печени, поэтому их употребление важно контролировать, или же «отдать свое предпочтение несладким ягодам».

Также эксперт добавила, что к фиброзу и циррозу печени может привести алкоголь.

Кроме того, Ломова отметила, что следует ограничить и чрезмерное употребление газированных напитков, сладких соков и десертов, поскольку содержащийся в них сахар может стать причиной образования «жировой болезни печени».

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Ранее, 5 декабря, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, а также обилие в рационе жирной пищи могут нарушить правильное функционирование поджелудочной железы. Кроме того, Михалева подчеркнула, что к быстрому истощению поджелудочной железы может привести и употребление сверх нормы выпечки и сладостей.

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