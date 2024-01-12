Стая собак набросилась на ребенка в Омске

В Омске стая бродячих собак напала на ребенка. Видео инцидента, который произошел на улице Мельничной 12 января, есть в распоряжении «Известий».

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как собаки напали на ребенка и повалили его на землю. Отогнать животных удалось прохожему. О состоянии ребенка информации не поступало.

Ранее, 2 января, в Томске семилетняя девочка пострадала в результате нападения собаки. Было возбуждено уголовное дело.

24 декабря СУ СК России по Чукотскому автономному округу сообщило, что в городе Певек стая собак насмерть загрызла мужчину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).