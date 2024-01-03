В Томске собака напала на семилетнюю девочку

В Томске семилетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело. Об этом 2 января сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по Томской области.

«По размещенной в социальных сетях информации о нападении собаки на девочку в Кировском районе г. Томск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщил Telegram-канал «Я из Томска», инцидент произошел в переулке Карпова. Отбить ребенка от собаки помог мужчина, который чистил от снега автомобиль. Он отогнал животное щеткой. Девочка была доставлена в больницу.

Ранее, 24 декабря, СУ СК России по Чукотскому автономному округу сообщило, что в городе Певек стая собак насмерть загрызла мужчину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).