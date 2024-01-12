Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин

На Украине предостаточно людей, которые могли бы служить в армии, в том числе женщин, но там не смогли провести эффективную кампанию по мобилизации и рекрутингу, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 11 января в эфире YouTube-канала ProUA.

«Я знаю, что есть десятки тысяч молодых людей с Украины призывного возраста, которые работают в Германии, Польше, Румынии, или занимаются другими делами. Почему они не дома? К тому же я слышал много историй о том, как много в стране людей, которых могли бы мобилизовать, но не сделали этого из-за неэффективной системы, коррупции или иных проблем. Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, зимой — привлечь этих молодых мужчин, а также молодых женщин, так как, откровенно говоря, есть немало функций, которые они могли бы исполнять», — поделился отставной генерал.

Ходжес отметил, что в большинстве западных армий военнослужащие женщины служат в танковых войсках, в артиллерии, выполняют функционал инженеров.

Американский эксперт уверен, что проблема Украины не в кадрах, а в эффективности отбора и применения навыков людей, но это задача для правительства, подытожил он.

10 января пленный украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил, что на Украине начали призывать в ряды армии женщин до 60 лет. По его словам, раньше призыв был с 16 до 60 лет для мужчин, до 55 лет — для женщин.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование Вооруженных сил Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.