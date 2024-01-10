Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации
Общество
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Военнопленный сообщил о призыве женщин до 60 лет в ряды ВСУ

Пленный солдат ВСУ Калиниченко: на Украине стали призывать женщин до 60 лет
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пленный украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил 10 января, что он слышал, как на Украине начали призывать в ряды армии женщин до 60 лет.

«Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, раньше призыв был с 16 до 60 лет для мужчин, до 55 лет — для женщин. Военнопленный отметил, что теперь для службы пригодны и мужчины в возрасте 65 лет.

В беседе с агентством российский военнослужащий с позывным Хазар, который работал с Калиниченко, уточнил, что, со слов другого пленного, в их подразделении проходил службу 64-летний мужчина, которого насильно мобилизовали, выловив на улице города, когда тот вышел из дома в магазин за продуктами.

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации
И как набор 500 тыс. человек в ВСУ влияет на президентскую кампанию в США

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024