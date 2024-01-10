Военнопленный сообщил о призыве женщин до 60 лет в ряды ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил 10 января, что он слышал, как на Украине начали призывать в ряды армии женщин до 60 лет.
«Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — рассказал он «РИА Новости».
По его словам, раньше призыв был с 16 до 60 лет для мужчин, до 55 лет — для женщин. Военнопленный отметил, что теперь для службы пригодны и мужчины в возрасте 65 лет.
В беседе с агентством российский военнослужащий с позывным Хазар, который работал с Калиниченко, уточнил, что, со слов другого пленного, в их подразделении проходил службу 64-летний мужчина, которого насильно мобилизовали, выловив на улице города, когда тот вышел из дома в магазин за продуктами.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.