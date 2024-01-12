В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене

У Белого дома и на Таймс-сквер начались акции протестов из-за ударов коалиции США и Великобритании по хуситам в Йемене. Свидетели в пятницу, 12 января, делятся кадрами акций в соцсети Х.

Протестующие потребовали от властей прекратить бомбить Йемен и закончить операцию в секторе Газа.

На плакатах также можно увидеть призывы прекратить поддержку Израиля.

Ранее этой ночью США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин на это объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.