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Обозреватель рассказал о выгоде Запада от процветания коррупции на Украине

Обозреватель Скачко: коррупция на Украине выгодна Западу и поэтому не может быть искоренена
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Коррупция на Украине неизлечима, так как это смысл всей народно-хозяйственной деятельности в стране, при этом она также выгодна и Западу. Об этом 11 января заявил в беседе с «Известиями» политический обозреватель Владимир Скачко, комментируя слова бывшего нардепа Украины Андрея Деркача о том, что американские дипломаты покрывают коррупцию киевского режима.

«Система эта не может быть самоочищена от коррупции, коррупционных связей и коррупционных взаимосвязей только по той простой причине, что это выгодно двум сторонам. Коррупция — это двустороннее мероприятие. Мало взять — нужно, чтобы кто-то дал, и наоборот. <…> Она является кровью, сердцевиной и смыслом деятельности всей народно-хозяйственной и частно-бизнесовой деятельности на Украине. Вот не подмажешь — не поедешь. Это смысл украинского существования», — пояснил он.

Скачко отметил, что к этому процессу активно подключился и Запад, потому что понял, что только так можно решать все вопросы с киевским режимом.

«Поэтому, когда говорят, что Украина сама виновата, и все они такие продажные, это да, бесспорно. Но те, которые работают с Украиной, они такие же коррупционеры. <…> Самый могущественный человек на планете, как любят говорить о своем президенте американцы, оказывается, банальный воришка, который в бытность свою не брезговал там миллион-другой прикарманить и передать своему сынку, чтобы тот «обдолбался» чем-то вкусным и изменяющим сознание», — заявил политический обозреватель.

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Ранее в этот день Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе.

Кроме того, он заявил, что коррупционный бизнес США на Украине спонсирует террористические атаки киевского режима. Он отметил, что самая крупная взятка наличными в Европе — это переданные $6 млн за закрытие дела Burisma в 2020 году.

Кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью «Известиям» заявил, что на Украине отсутствует соблюдение законодательства и на этом фоне процветает коррупция в стране, которая вышла на транснациональный уровень после прихода американцев в 2014 году. Он обратил внимание на то, что визуально ведется борьба с коррупцией, однако это необходимо для осуществления постоянного контроля, чтобы никакие средства не прошли «мимо кассы».

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября прошлого года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая 14 октября в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

12 сентября комитет палаты представителей США, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

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