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Экс-депутат рады заявил о сокрытии коррупции на Украине администрацией Байдена

Деркач: Белый дом покрывает замешанных в коррупции украинских политиков
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Shawn Thew
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Администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков, включая экс-президента страны Петра Порошенко и его офис. Об этом 11 января заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос, которое размещено в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так, по его словам, коррупцию украинских чиновников прикрывал заместитель помощника госсекретаря США в европейском и евразийском бюро Джордж Кент. Сами коррупционные деньги Вашингтона проходили на Украине через компании-прокладки.

Деркач также рассказал, что расследование американского конгресса подтвердило информацию о коррупции на Украине со стороны семьи Байдена. При этом основным свидетелем по первому и второму импичменту в США проходит бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Он также является «заложником» и предметом торга между американским госсекретарем Энтони Блинкеном и Байденом с одной стороны и с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком — с другой.

Деркач пояснил, что до избрания Байдена президентом США офис Зеленского участвовал в антикоррупционном расследовании против Порошенко, а также распространял записи его разговора с нынешним американским лидером. Однако затем он «рейдернул» группу Порошенко и занял его место.

Экс-депутат рады подчеркнул, что организованной преступной группировкой являются Байден, Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. Зеленский и Порошенко в этой схеме являются заложниками со «стокгольмским синдромом», подчеркнул Деркач.

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В июне 2020 года Андрей Деркач представил записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко, которые, по его словам, состоялись в 2016 году. Во вступительном слове он указал, что пленки подтверждают «внешнее управление» Украиной и факты международной коррупции. Как утверждал Деркач, Порошенко сам записывал свои разговоры с политиками.

Во время одного из разговоров Байден якобы рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млн. Взятка, согласно беседе, была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером.

В апреле 2023 года Шокин сообщил, что подал заявление в Еврокомиссию на Байдена и Порошенко, которых он обвиняет в своем увольнении. В августе он заявил, что его увольнение с поста генерального прокурора было проспонсировано Вашингтоном, а Байден является частью американской коррупционной машины.

12 сентября комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

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