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На Украине раскрыли автора записи разговоров Байдена и Порошенко

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, ранее опубликовавший аудиозаписи возможных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы США Джо Байдена, рассказал о происхождении этих записей. На эту тему депутат высказался в интервью «Страна.ua», опубликованном 23 января.

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По словам Деркача, Порошенко сам тайно записывал свои разговоры с другими высокопоставленными лицами, включая Байдена. Он уточнил, что всего записано около 5–6 часов разговоров, а опубликовано было всего 45 минут.

Деркач рассказал, что аудиозаписи ему передали журналисты-расследователи. Их имена он не раскрыл, но уточнил, что это украинские журналисты.

По его словам, журналисты понимают, что могут подвергнуть себя опасности, опубликовав подобного рода записи. В связи с этим Деркач напомнил, что ни одно дело об убийстве сотрудника СМИ на Украине не расследовано должным образом.

Кроме этого, как уточнил депутат, он уже отдал записи на экспертизу в рамках уголовного процесса.

«Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — отметил Деркач.

В мае 2020 года Деркач опубликовал фрагменты телефонных разговоров, на которых, предположительно, слышны голоса Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи якобы Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером. Порошенко называл аудиозаписи подделкой.

В июне была обнародована вторая часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена. В ходе беседы политики обсуждали внутреннюю политику Украины. Порошенко также счел записи сфабрикованными и назвал их опубликование «попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона».

16 сентября Деркач опубликовал новую часть возможного разговора Порошенко и Байдена. Утверждается, что беседа имела место после избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.

Минфин США 11 января текущего года по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

В санкционный список попали семеро граждан — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также четыре информационных ресурса Украины, среди которых ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

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