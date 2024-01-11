Коррупционный бизнес США на Украине спонсирует террористические атаки киевского режима. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос. Отрывок опубликован 11 января на ее странице в Х (бывшая Twitter).

Он отметил, что самая крупная взятка наличными в Европе — это переданные $6 млн за закрытие дела Burisma в 2020 году.

В марте 2022-го в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Джо Байдена Хантера, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем лидера Соединенных Штатов. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings. В этой частной газодобывающей группе компаний Украины Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

«21 апреля 2022 года украинский суд передает эти $6 млн наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части главного разведывательного управления Украины (Главное управление разведки Украины. — Ред.)», — сказал Деркач и показал журналистке документ об этом, отметив, что его еще никто не видел.

Экс-депутат рады отметил, что после этого, в сентябре 2022 года, произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Кроме того, случились убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина, напомнил он.

«Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетный кэш. То есть, еще раз, партнеры Байдена по коррупционному бизнесу на Украине финансирует террористические акции, таким образом уходя от ответственности за коррупцию на Украине», — заметил экс-депутат рады.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября прошлого года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая 14 октября в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

13 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что Байден владеет информацией о масштабах коррупции в Киеве, но до сих пор о них не сообщил. По его словам, Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

12 сентября комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследованиев рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.