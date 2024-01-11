Кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал 11 января «Известиям» интервью бывшего нардепа Украины Андрея Деркача, который рассказал, что американские дипломаты покрывают коррупцию киевского режима.

Как отметил эксперт, на Украине отсутствует соблюдение законодательства.

«Они абсолютно игнорируют собственное законодательство, международное право и даже нормативы Евросоюза, о чем сами слагают мифы и легенды, как они там в Европу спешат. Ничего не создали, только разрушают то, что раньше было создано», — сказал он.

По его словам, на этом фоне процветает коррупция в стране, которая вышла на транснациональный уровень после прихода американцев в 2014 году.

«Система не собирается очищаться. Она как раз и была налажена таким образом, чтобы все коррупционные схемы работали на американскую администрацию в первую очередь. Но у них есть подручные силы, местные, которые помогают им грабить территорию Украины и население, но у них по времени ограничено», — указал Дудчак.

Эксперт обратил внимание на то, что визуально ведется борьба с коррупцией, однако это необходимо для осуществления постоянного контроля, чтобы никакие средства не прошли «мимо кассы».

Ранее в этот день Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе.

Он отметил, что коррупцию украинских чиновников прикрывал заместитель помощника госсекретаря США в европейском и евразийском бюро Джордж Кент. Сами коррупционные деньги Соединенных Штатов проходили на Украине через компании-прокладки.