Трамп выступил с заключительным словом в суде

Бывший президент США Дональд Трамп в заключительном слове в суде заявил о свой невиновности и обвинил следствие в мошенничестве. Об этом в четверг, 11 января, сообщил телеканал CNN.

«Факты таковы: финансовая отчетность безупречна, а выступающих против нас свидетелей нет. Банкам были выплачены все их деньги. <...> Происходящее здесь — это мошенничество в мой адрес. Они хотят быть уверенными, что я не смогу снова победить, это отчасти является вмешательством в выборы», — заявил Трамп.

Ранее судья Артур Энгорон запретил Трампу произнести заключительную речь, так как он отказался придерживаться правил. Также экс-президенту запретили комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу, произносить предвыборные речи, а также ставить под сомнение деятельность судьи, его помощников, генпрокурора и судебную систему в целом.

Суд вынесет вердикт по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization в течение нескольких недель.

Ранее, 11 декабря, Трамп отказался давать показания в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Свое уголовное преследование он назвал вмешательством в грядущие выборы и охотой на ведьм.

6 ноября команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Телеканал CNN добавил, что бизнесмен превращает заседание в шоу. По мнению самого Трампа, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

26 сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

На данный момент бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.