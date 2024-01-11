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Общество
Народная артистка СССР Чурсина назвала Соломина замечательным руководителем

Народная артистка СССР Чурсина назвала Соломина замечательным руководителем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Народный артист СССР и художественный руководитель Малого Театра Юрий Соломин был замечательным артистом и руководителем, поделилась 11 января в разговоре с «Известиями» народная артистка СССР Людмила Чурсина.

По ее словам, он был положительным, добрым человеком.

«Он много сделал доброго и на экране, и в театре, и самое главное, что он был положительным, добрым человеком, который умел творить и добро, и защищать, и его как-то продвигать в своем театре», — рассказала артистка.

Вместе с тем, театральный режиссер Иосиф Райхельгауз назвал смерть артиста утратой для культуры. По его словам, Соломин определял театр.

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О смерти худрука Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы на понедельник, 15 января.

Российский актер театра, кино и дубляжа Василий Бочкарев в беседе с «Известиями» назвал Соломина мощной фигурой, чья смерть — потеря для мирового театра. По словам актера, у артиста была большая творческая семья, которую он оберегал.

Сочувствие в связи со смертью артиста выразили также режиссер Сергей Урсуляк, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и народный артист РСФСР и режиссер Александр Калягин.

Соболезнования родным и близким скончавшегося руководителя Малого Театра выразил президент России Владимир Путин. Беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство и порядочность Соломина заслуженно снискали настоящую любовь народа и его признание, отметил глава государства.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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