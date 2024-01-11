Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР и художественного руководителя Малого Театра Юрия Соломина. Об этом 11 января сообщается на сайте Кремля.

«Кончина Юрия Мефодьевича Соломина — тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра», — говорится в сообщении.

Глава государства обратился к родным и близким худрука, поделившись, что разделяет «постигшее их огромное горе».

Также Путин отметил, что беззаветное служение своему делу, внутреннее достоинство и порядочность Соломина заслуженно снискали настоящую любовь народа и его признание. Президент назвал артиста талантливым и доброжелательным человеком, после которого остались замечательные творческие работы и светлая память.

О смерти худрука Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы на понедельник, 15 января.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.