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Курсом от доллара: валютные кредиты россиян упали до минимальных 47 млрд

Как ЦБ смотрит на такие займы и почему их лучше гасить вперед рублевых
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Объем валютных кредитов россиян обновил исторический минимум. На 1 декабря 2023-го показатель упал до 47,4 млрд рублей, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Такая динамика связана с общей тенденцией на девалютизацию российской экономики после февраля 2022-го, а также с высокими рисками для заемщиков из-за колебания курса, считают эксперты. Хотя ставки по валютным ссудам могут быть выгоднее, клиенты банков способны больше потерять на колебаниях курса, поэтому подобные кредиты стали токсичными и от них стараются избавляться. Сейчас лишь немногие финорганизации еще предлагают такие продукты, сказали на рынке. Из-за высоких рисков тренд по снижению валютных долгов продолжится.

Кредиты в инвалюте рекордно снизились

Объем валютных кредитов россиян впервые упал ниже 50 млрд рублей с начала ведения статистики в 2015 году. На 1 декабря 2023-го показатель снизился до минимальных 47,4 млрд в рублевом эквиваленте, следует из данных ЦБ. Из них на ипотеку пришлось 8,7 млрд рублей. Всего за 11 месяцев прошлого года долги населения перед банками в инвалюте сократились на 12%.

Старые ссуды в токсичных валютах постепенно гасятся, а новые выдаются лишь точечно, объяснили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там добавили: в условиях санкций и действующих ограничений на снятие наличной валюты спрос на такие займы со стороны населения минимален. С января 2022-го объем подобных долгов сократился вдвое. Сейчас их доля составляет 0,1% от общего портфеля.

Такая динамика связана с общей тенденцией на девалютизацию российской экономики после февраля 2022-го и введения жестких санкций, которые повысили риски на валютном рынке, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он добавил: политика ЦБ побуждала банки сокращать активы в иностранных денежных единицах. Введенные ограничения практически убрали основное преимущество таких продуктов для граждан в виде низкой ставки.

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Прямого запрета на выдачу займов в инвалюте физлицам нет, отметили в регуляторе. Однако к ним применяются повышенные коэффициенты риска и запретительные макропруденциальные надбавки. Поэтому банкам невыгодно предоставлять подобные кредиты.

У валютных ссуд повышенные риски, подчеркнули в ЦБ. Помимо классических (возможного снижения дохода) заемщик принимает на себя еще и валютные. Если клиент получает доход в рублях, то изменение курса может фактически увеличить долг. Например, только за прошлый год доллар подорожал почти на треть — с 70 до 90.

Особенно после 2022 года валютные кредиты стали токсичными для россиян и они стараются избавляться от них, отметил Игорь Додонов из «Финам». Например, ссуды конвертируют в рублевые.

В целом кредитование граждан растет. На 1 декабря 2023-го общий объем долгов населения перед банками в рублях достиг 35,3 трлн рублей. За 11 месяцев он вырос на 6,5 трлн, что стало рекордом за аналогичные периоды предыдущих лет, следует из статистики ЦБ.

Почему долги в валюте крайне рискованны

В Росбанке, ВТБ и «Зените» сообщили, что не выдают валютные кредиты россиянам. После обесценивания рубля в 2014 году большинство финорганизаций перестали предлагать такие продукты физлицам, рассказал директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев. Он добавил: в компании остался незначительный портфель подобных долгов только в ипотеке.

Особенно дешевые займы в долларах и евро финорганизации предлагали в 2011–2013 годах, то есть в докризисные времена, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако после 2014-го спрос на такие ссуды среди розничных клиентов практически исчез, добавил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Исключением были только кредитные карты для расчетов в путешествиях и интернет-магазинах. Основная причина снижения интереса в том, что совсем у небольшого числа заемщиков доход твердо привязан к валюте, что исключает риски колебания курса.

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Сейчас некоторые банки всё еще предлагают гражданам кредиты в долларах на любые цели, но, как правило, под залог недвижимости, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Займов в евро, юанях или более экзотических денежных единицах в России найти практически невозможно.

Ссуд в инвалюте оформляется крайне мало. Например, в ноябре 2023-го объем их выдач составил 72 млн рублей в эквиваленте, рассказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В то же время из старых долгов примерно половина относится к уже просроченным. Возврат средств по ним сомнителен, но риски потерь в основном закрыты созданными резервами.1

В нынешних условиях стоимость валютных кредитов для клиентов не сильно выгоднее, чем в рублях, а риски колебаний курса высоки, подчеркнул эксперт. Полная стоимость займа (включает не только ставку, но и дополнительные траты клиента) по ним составляет от 3 до 20%, а по рублевым ссудам — от 4 до 67%.

Какими бы ни были ставки по таким кредитам, прежде чем подписать договор, стоит 10 раз подумать, уверена Наталья Мильчакова. Если же задолженность уже есть, то в первую очередь лучше избавляться именно от ссуд в иностранной валюте, а потом — от рублевых. Объемы кредитования в иностранных денежных единицах будут и дальше снижаться каждый год, прогнозирует эксперт.

В нынешних реалиях отказ от таких займов повышает устойчивость экономики и выгоден самим клиентам даже в условиях повышенных ставок, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

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