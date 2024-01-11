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Актер Бочкарев назвал Соломина мощной фигурой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский актер театра, кино и дубляжа, театральный режиссер-педагог Василий Бочкарев 11 января в беседе с «Известиями» назвал народного артиста СССР Юрия Соломина мощной фигурой, смерть которой — потеря для мирового театра.

«Это потеря не только для малого театрального мира, для театрального мира. Он был не только как актер, не только как художественный руководитель Малого театра, отстаивающий традиции русской сцены, но он еще и был политическим деятелем, если можно сказать, на него равнялось очень много народу вне стен театра. Его очень любил зритель, подражали ему, любили его. Он прошел через многие поколения как актер, который нес в себе реалистическое искусство», — заявил Бочкарев.

По словам актера, у Соломина была большая творческая семья, которую он оберегал. Бочкарев заметил, что даже когда Соломин не так уж сильно отдавался сцене, само его присутствие в театре было значимо.

«Он сам по себе был фигурой очень мощной. Он принял традиции всех стариков Малого театра, он был великий артист, великий человек», — подытожил режиссер.

В свою очередь, вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Соломин был одним из великих советских артистов, которые определяли смысл жизни в стране в течение десятилетий. Все роли артиста Крок назвал классикой, обязательной к просмотру.

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О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти артиста стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января.

Состояние артиста усугубилось в начале ноября 2023. Тогда его экстренно госпитализировали в Москве, позднее ему поставили диагноз ишемический инсульт В начале декабря Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии, а уже 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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