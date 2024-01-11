ВМС Британии заявили о проникновении группы неизвестных на судно у берегов Омана

Группа неизвестных вооруженных людей проникла в четверг, 11 января, на судно, которое следовало через Оманский залив в Аравийском море. Об этом сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) британских Военно-морских сил (ВМС).

«В четверг рано утром в 50 милях (около 80 км. — Ред.) от побережья Омана у берегов Омана вооруженные посторонние лица в военной форме и масках поднялись на борт нефтяного танкера», — передает сообщение UKMTO британский телеканал Sky News.

UKTMO сообщила, что в настоящее время не могут установить контакт с судном и что власти расследуют инцидент.

Отмечается, что ситуация пока остается неясной, но подозрения Британии и США, как указали авторы материала, «падают на Иран», поскольку однажды это судно было вовлечено в спор с министерством юстиции США, в результате которого с него был конфискован 1 млн баррелей иранской сырой нефти.

Днем ранее сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив ВМС США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что хуситы атаковали корабль 18 беспилотниками, двумя крылатыми и одной противокорабельной ракетами. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.