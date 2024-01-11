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Психолог назвала способы справиться с критикой и хейтом

Психолог Симуран: безответный хейт может привести к проблемам с психикой
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран 11 января рассказала «Известиям», как справиться с критикой и хейтом, и объяснила, почему оставлять его без обратной связи вредно для психики.

Как отметила психолог, необоснованная критика и негатив могут привести не только к порче репутации, но и негативно повлиять на эмоциональное состояние, вызвав злость, обиду, чувство стыда, унижение. Всё это сказываются на самооценке, желании заявлять о себе, на том, сможете ли человек раскрыть свой потенциал и реализовать намеченные в жизни цели. Хейт может привести к тому, что появится страх, а то и полный подсознательный запрет на проявление себя.

«Такой страх называется эниссофобией. Поведение человека с данной фобией регулируется нормами окружающих людей. Конечно, менее подвержены влиянию сплетен, осуждения и прочего люди с устойчивой самооценкой, но, как известно, вода камень точит, и, если долго не реагировать на критику и хейт либо находиться в той позиции, в которой по тем или иным причинам вы реагировать не можете, то вы постепенно начинаете верить в тот негатив, который о вас говорят», — заявила Симуран.

Человек с неустойчивой самооценкой, по ее словам, очень болезненно реагирует на критику, она ранит его, и это может привести к тому, что сформируется презрение к некогда любимому занятию. Например, человек может отказаться от занятий танцами, потому что кто-то когда-то сказал, что у него плохо получается, причем не важно, в форме конструктивной или деструктивной критики.

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«Может сформироваться ощущение, что, что бы вы ни хотели сделать, что бы вы ни запланировали, всё встретит негатив, критику, порицание. Естественно, такие предчувствия уничтожают ваше вдохновение, мотивацию и желание действовать. Чтобы успешно реализовываться в жизни, необходимо научиться эффективно противостоять хейту», — отметила специалист.

В первую очередь она посоветовала определить, точно ли это хейт или в словах оппонента есть рациональное зерно. Если обратная связь направлена на ваше развитие, то, по ее словам, стоит поблагодарить и как минимум принять к сведению новые данные. Если же позитива не обнаружено, то можно применить следующие советы.

«Шаг первый: кто бы перед вами ни находился — коллега, руководитель, родственники или друзья, — всегда нужно убедиться в их экспертности относительно того вопроса, который они критикуют. Если ваша экспертность в обсуждаемом вопросе качественнее, то аргументируйте свою позицию. Если же нет, то, возможно это и не хейт, а конструктивная обратная связь», — обратила внимание психолог.

Четвертый шаг: если понятно, что цель человека — не решить вопрос, а постоянно негативить, искать виноватых, устраивать скандалы, то психолог рекомендовала задуматься, нужно ли общение с таким человеком? Как можно его свести на нет, если оно оказывает реальный вред вашему состоянию? Главное — не терпеть, а действовать, но в рамках экологичности.

«Помните, что устранение хейта в вашу сторону нужн, в первую очеред, вам. Не ждите, что кто-то придет и разберется с этим. Займите лидерскую позицию и начните выстраивать свои личные границы, спокойно, экологично и уважительно как к себе, так и к оппоненту», — подытожила она.

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6 октября юрист, общественный деятель Анна Аникейчик рассказала «Известиям», как действовать, если ребенок подвергся травле в школе, и каким образом можно получить компенсацию. Первое, что необходимо сделать, по ее словам, — зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций. Далее на имя директора школы необходимо подать заявление с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, приложив собранные доказательства. Следующим возможным шагом она назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования.

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