Психолог назвала способы справиться с критикой и хейтом

Психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран 11 января рассказала «Известиям», как справиться с критикой и хейтом, и объяснила, почему оставлять его без обратной связи вредно для психики.

Как отметила психолог, необоснованная критика и негатив могут привести не только к порче репутации, но и негативно повлиять на эмоциональное состояние, вызвав злость, обиду, чувство стыда, унижение. Всё это сказываются на самооценке, желании заявлять о себе, на том, сможете ли человек раскрыть свой потенциал и реализовать намеченные в жизни цели. Хейт может привести к тому, что появится страх, а то и полный подсознательный запрет на проявление себя.

«Такой страх называется эниссофобией. Поведение человека с данной фобией регулируется нормами окружающих людей. Конечно, менее подвержены влиянию сплетен, осуждения и прочего люди с устойчивой самооценкой, но, как известно, вода камень точит, и, если долго не реагировать на критику и хейт либо находиться в той позиции, в которой по тем или иным причинам вы реагировать не можете, то вы постепенно начинаете верить в тот негатив, который о вас говорят», — заявила Симуран.

Человек с неустойчивой самооценкой, по ее словам, очень болезненно реагирует на критику, она ранит его, и это может привести к тому, что сформируется презрение к некогда любимому занятию. Например, человек может отказаться от занятий танцами, потому что кто-то когда-то сказал, что у него плохо получается, причем не важно, в форме конструктивной или деструктивной критики.

«Может сформироваться ощущение, что, что бы вы ни хотели сделать, что бы вы ни запланировали, всё встретит негатив, критику, порицание. Естественно, такие предчувствия уничтожают ваше вдохновение, мотивацию и желание действовать. Чтобы успешно реализовываться в жизни, необходимо научиться эффективно противостоять хейту», — отметила специалист.

В первую очередь она посоветовала определить, точно ли это хейт или в словах оппонента есть рациональное зерно. Если обратная связь направлена на ваше развитие, то, по ее словам, стоит поблагодарить и как минимум принять к сведению новые данные. Если же позитива не обнаружено, то можно применить следующие советы.

«Шаг первый: кто бы перед вами ни находился — коллега, руководитель, родственники или друзья, — всегда нужно убедиться в их экспертности относительно того вопроса, который они критикуют. Если ваша экспертность в обсуждаемом вопросе качественнее, то аргументируйте свою позицию. Если же нет, то, возможно это и не хейт, а конструктивная обратная связь», — обратила внимание психолог.

Четвертый шаг: если понятно, что цель человека — не решить вопрос, а постоянно негативить, искать виноватых, устраивать скандалы, то психолог рекомендовала задуматься, нужно ли общение с таким человеком? Как можно его свести на нет, если оно оказывает реальный вред вашему состоянию? Главное — не терпеть, а действовать, но в рамках экологичности.

«Помните, что устранение хейта в вашу сторону нужн, в первую очеред, вам. Не ждите, что кто-то придет и разберется с этим. Займите лидерскую позицию и начните выстраивать свои личные границы, спокойно, экологично и уважительно как к себе, так и к оппоненту», — подытожила она.

6 октября юрист, общественный деятель Анна Аникейчик рассказала «Известиям», как действовать, если ребенок подвергся травле в школе, и каким образом можно получить компенсацию. Первое, что необходимо сделать, по ее словам, — зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций. Далее на имя директора школы необходимо подать заявление с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, приложив собранные доказательства. Следующим возможным шагом она назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования.