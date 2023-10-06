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Юрист дала советы на случай травли ребенка в школе

Юрист Аникейчик: за травлю ребенка в школе грозит серьезная ответственность
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Под школьным насилием понимают применение физического, психологического и других видов негативного воздействия на ребенка со стороны других детей, а также учителей. О том, как действовать, если ребенок подвергся травле, и как можно получить компенсацию «Известиям» 6 октября рассказала юрист, общественный деятель Анна Аникейчик.

«Первое, что необходимо сделать, когда вы начинаете замечать, что вашего ребенка обижают в школе, — зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций. Записывайте разговоры на диктофон, снимайте видео на телефоне, сохраняйте фото переписок, всё это возможно будет приложить к заявлению», — рассказала Аникейчик.

Далее, по ее словам, на имя директора школы необходимо подать заявление с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, приложив собранные доказательства. Причем поданное заявление следует фиксировать и на втором экземпляре получить печать или подпись о том, что оно принято.

Она отметила, что образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, а педагоги — за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

«Если малолетний ребенок подвергается насилию в стенах школы, то ответственность возлагается также и на администрацию образовательной организации. За надзор над старшими детьми во время образовательной деятельности школа также отвечает и обеспечивает их безопасность. Однако за вред, причиненный детьми в возрасте от 14 лет, отвечают они сами или их родители», — отметила юрист.

Таким образом, по ее словам, если обидчику вашего ребенка до 14 лет — с иском о возмещении вреда следует обращаться к школе, а если он старше — к его родителям или к нему лично.

«В том случае, если к вашему ребенку было применено физическое насилие, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт с целью фиксации повреждений. Также стоит прибегнуть к консультации психолога (с лицензией), который определит, насколько ребенок пострадал, его моральное, физическое и психическое состояние и выдаст заключение», — подчеркнула Аникейчик.

Следующим возможным шагом она назвала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, инспектору по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования.

«Наказание за травлю ребенка зависит от ситуации и обстоятельств происходящего, оно может быть дисциплинарным (в виде замечания и предупреждения), административным или уголовным. За уголовно наказуемые преступления детей привлекают к ответственности с 16-летнего возраста. А за особо опасные поступки к уголовной ответственности детей могут привлечь уже с 14 лет», — подчеркнула адвокат.

В частности, по ее словам, административная ответственность предусмотрена и за оскорбления одноклассников, которая применяется к детям от 16 лет.

Также она обратила внимание, что ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка предусмотрена и для родителей, вплоть до лишения родительских прав.

«Завершающий шаг — это обращение в суд с исковым заявлением о взыскании денежной компенсации по возмещению причиненного вреда пострадавшему ребенку. Необходимо будет приложить пакет собранных доказательств, скриншоты переписок в соцсетях, справку о снятии побоев, экспертное заключение психиатра, а также все чеки за оплаченные услуги специалистов, юридическую поддержку, медикаменты и указание причиненного ущерба, если, например, ребенку порвали одежду или порезали рюкзак. Все эти средства вам могут вернуть по решению суда», — подытожила эксперт.

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