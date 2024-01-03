Бьет тревогой: как справиться с хроническим стрессом

Стресс — нормальная реакция организма на опасность и различные нервные ситуации, с которыми человек сталкивается каждый день. Однако проявление стресса на протяжении долгого времени вызывает беспокойство, ведь оно может стать причиной множества болезней. Подробнее о том, что такое хронический стресс, о его проявлениях и способах борьбы — в материале «Известий».

Что такое хронический стресс и как он проявляется

Сам по себе стресс является естественной реакцией организма на сложные ситуации, с которыми каждый сталкивается в течение дня. Глобально он способствует выживанию. Стресс может возникнуть в любой момент и проявляется выбросом адреналина, из-за чего учащается сердцебиение и повышается пульс. По словам доктора медицинских наук, профессора, специалиста по интегративной и антивозрастной медицине Светланы Каневской, у тех, у кого нет хронического стресса, физические симптомы исчезают, когда проходит тревожная ситуация или событие. Если же человек постоянно подвергается эмоциональным потрясениям, организм перестает справляться с ними, и острый стресс переходит в хронический.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперты отмечают, что хронический стресс представляет собой длительное, всепроникающее чувство давления или подавленности. А проявляется он как физически, так и психологически.

— Организм так часто переживает стрессовые ситуации, что у него нет возможности активировать реакцию расслабления, чтобы разум и тело могли восстановиться. Уровень кортизола остается высоким, и каждый момент дня человек ощущает последствия стресса, — говорит Светлана Каневская.

Психолог Александр Потехин отмечает, что назвать хронический стресс таковым можно примерно через шесть месяцев его проявлений. Длиться он может от нескольких лет до нескольких десятилетий.

Физическими проявлениями хронического стресса могут служить головная боль, проблемы с дыханием, мышечное напряжение, расстройство желудка, плохой или, наоборот, повышенный, аппетит. Из психологических признаков можно выделить переменчивость настроения, невозможность сконцентрироваться, чувство тревоги и беспокойства, злоупотребление алкоголем и другие.

— Наше психическое и физическое здоровье неразрывно связаны друг с другом, и поэтому, когда мы эмоционально страдаем, наша энергия, здоровье и общее благополучие тоже страдают, — отмечает Светлана Каневская.

Она также утверждает, что все эти симптомы влияют и на личную жизнь человека. Могут испортиться отношения, пострадать хобби, интересы, участие в жизни общества и производительность труда. Хронический стресс может стать проявлением множества проблем как с физическим, так и ментальным здоровьем. Эксперты отмечают, что его результатом может быть депрессия, злоупотребление психоактивными веществами, инсульт, диабет, бессонница и т. д.

Причины возникновения хронического стресса

По словам Александра Потехина, первые признаки хронического стресса могут проявиться через несколько недель или месяцев постоянного воздействия негативных факторов.

— Однако у некоторых людей они могут наступить и раньше, в зависимости от их индивидуальных особенностей и толерантности к стрессу, — говорит он.

Эксперты считают, что хронический стресс может возникнуть у каждого, однако есть более подверженные ему. К этой категории можно отнести людей с повышенной тревожностью, пессимистов, перфекционистов, тех, кто живет в сложных жизненных ситуациях — с финансовыми проблемами, работающих в напряженной среде — и других.

Стрессовые ситуации случаются ежедневно, однако на некоторых случайные жизненные события влияют сильнее. «Пробки на дорогах, опоздания, публичные выступления, вечеринка или даже покупка продуктов могут вызвать у человека определенный уровень стресса», — говорит Светлана Каневская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она также отмечает, что существует множество проблем, которые могут вызвать хронический стресс, например колебания в экономике или политические конфликты. Однако чаще всего катализатором его возникновения бывает уникальное событие в жизни человека.

Как предотвратить развитие хронического стресса

Для того чтобы хронический стресс не развился, Александр Потехин советует уменьшить воздействие тревожных факторов. В случае, если это сделать не получается, можно попробовать изменить ситуацию, которая вызывает такую реакцию организма.

— Например, если вы испытываете стресс на работе, попробуйте научиться эффективно управлять своим временем или делегировать задачи другим, — советует эксперт.

Для того чтобы справиться с давлением, также можно заниматься спортом, который поможет уменьшить уровень кортизола в организме. Эксперты советуют уделять достаточное время сну, правильно питаться, выделять время не только на работу, но и на отдых и развлечения.

Светлана Каневская также предлагает практиковать осознанность. Под этим понимается образ мышления, при котором человек фокусируется на настоящем моменте, наблюдая как за внутренними ощущениями, так и за происходящим вокруг. При этом он не оценивает и не осуждает ситуацию.

— Осознанность учит нас возвращаться к настоящему моменту, к тому, что происходит здесь и сейчас, одновременно принимая, что иногда наши мысли отвлекаются от происходящего, и это часть природы человеческого разума, — говорит профессор.

Как бороться с хроническим стрессом при его проявлении

— Кортизол выделяется постоянными темпами, а не всплесками. Типичные методы управления стрессом, такие как глубокое дыхание, техники релаксации и осознанность, не часто помогают снизить уровень хронического стресса. Нервная система может оставаться в состоянии реакции «бей или беги», что приводит к разного рода проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе, — говорит Светлана Каневская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для борьбы с хроническим стрессом она выделяет три подхода — психотерапию, изменение образа жизни и медикаментозное вмешательство. По ее словам, каждый из них имеет свои преимущества. Однако для использования одного или другого метода, нужно посоветоваться со специалистом, который изучит конкретный случай и даст советы. Возможно также применение всех трех подходов одновременно.

— Если вы чувствуете, что начинаете нервничать или раздражаться, сделайте паузу и займитесь чем-то расслабляющим, например, прогуляйтесь на свежем воздухе или послушайте музыку, — советует Александр Потехин.

Среди эффективных мер — и простое общение с другом или членом семьи, во время которого можно поделиться своими переживаниями.