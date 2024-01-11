Посол России в Эквадоре рассказал о ситуации в стране

Ситуация в Эквадоре всë еще непростая, вспышки насилия и агрессии против населения, а также стычки бандитов с силовиками продолжаются, однако это не может изменить намерения властей страны бороться с преступностью и террористическими организациями, которые посягают на суверенитет государства. Об этом рассказал 11 января «Известиям» посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

Он отметил, что начало беспорядков в стране были вызвано побегом из тюрьмы лидера одной из преступных группировок в воскресенье, 7 января.

«И, если я не ошибаюсь, побегом еще 22 заключенных, подельников, видимо, из этой же организованный преступной группировки. Власти вынуждены были применить Вооруженные силы и полицию для того, чтобы восстановить порядок в целом и в этой тюрьме. Ответом стала реакция среди заключенных еще в пяти тюрьмах, которые подняли мятежи бунты, в этой связи ввели чрезвычайное положение», — рассказал Спринчан.

Как добавил дипломат, между заключенными и их подельниками на свободе скорее всего существует координация, в связи с чем сейчас осужденным запрещена любая переписка. Потому что после бунтов в тюрьмах в стране начались разовые террористические акты.

«Я могу назвать их террористическими, потому что они не несли конкретной направленности. Это были поджоги, взрывы, нападения на торговые точки, нападения на здания правоохранительных органов, полицейские патрули, полицейские участки. Однако, по нашей оценке, это не является событием, которое может появились на жизнь в стране кардинальным образом. Это разовая акция в Кито, Гуаякиле, в Исмиральдосе и Куэнко, где находятся тюрьмы, возле которые и происходили эти акции устрашения», — отметил российский посол.

В настоящее время власти держат ситуацию в городе Кито под полным контролем, работает общественный транспорт и торговые предприятия. Однако на несколько дней в режиме ЧС переведены на удаленный формат обучения учащиеся всех образовательных учреждений — школ, детских садов и высших учебных заведений. На удаленную работы также переведены сотрудники государственных учреждений.

«Но это не означает большой опасности — просто во избежание взятия в заложники, ненужных жертв среди гражданского населения», — пояснил дипломат.

Что касается информации о пострадавших во время беспорядков россиянах, то по состоянию на 10 января таких данных у посольства нет. Как отметил Спринчан, опасность для соотечественников отсутствует, однако на сайте посольства находящихся в Эквадоре граждан РФ призвали избегать мест, где происходили террористические акты или нападения, чтобы не оказаться случайными жертвами.

До этого, 10 января, русскоязычная жительница Гуаякиля в Эквадоре Галина Кулагина показала обстановку в городе и рассказала о настроениях местных жителей на фоне беспорядков. Он отметила, что все сплочены, национальное самосознание на высоте, и все молятся за родную страну.

Тогда же глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. Силовикам пришлось вступить в противостояние с тремя террористическими группами. Национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции.

По данным мэра Гуаякиля, два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.