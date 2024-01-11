Жительница эквадорского Гуаякиля рассказала об обстановке в городе

Русскоязычная жительница Гуаякиля в Эквадоре Галина Кулагина прошлась 10 января по некогда людным кафе и улицам, показала обстановку в городе и рассказала о настроениях местных жителей на фоне беспорядков.

«Вот улица, которая всегда полна машин — вот, практически ничего нет: людей нет, транспорта нет — всё свободно», — прокомментировала Галина.

Она рассказала, что в разных районах города беспорядки проходили по-разному. В районе, где она живет, всё прошло тихо и просто — жителей призвали оставаться дома, детям организовали дистанционное обучение в школе, офисы и все, кто могли работать онлайн, перешли на удаленку до 12 января.

«Население ждет, все сплочены, у них национальное самосознание просто на высоте, они молятся за родную страну. Местные жители считают, что Эквадор сильно заболел, желают стране скорейшего выздоровления», — отметила она.

По ее словам, в городе уже открыли все магазины, но на улицах всё еще немноголюдно во всех городах. Она заверила, что после затишья все настороженно ждут, как будет развиваться ситуация: эскалируется или постепенно утихнет, заключила жительница эквадорского Гуаякиля.

10 января глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.

В этот же день национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.