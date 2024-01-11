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Байден встретился с сестрой осужденного за шпионаж Пола Уилана

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Фото: Global Look Press/Samuel Corum/Pool/CNP
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Президент США Джо Байден провел личную встречу с сестрой осужденного в России за шпионаж Пола Уилана Элизабет. Об этом заявило издание The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома в среду, 10 января.

«Байден встретился в частном порядке с Элизабет Уилан, чтобы обсудить продолжающиеся усилия администрации по обеспечению освобождения Пола», — сказано в публикации.

Также к разговору присоединился советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Кроме того сообщается, что после посещения сестры Уилана Байден позвонил его родителям.

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Ранее, 25 декабря, Пол Уилан попросил Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения и сообщил, что чувствует, будто его дело на родине оставили в прошлом.

Как заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 6 декабря, Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двух граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

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