Байден встретился с сестрой осужденного за шпионаж Пола Уилана

Президент США Джо Байден провел личную встречу с сестрой осужденного в России за шпионаж Пола Уилана Элизабет. Об этом заявило издание The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома в среду, 10 января.

«Байден встретился в частном порядке с Элизабет Уилан, чтобы обсудить продолжающиеся усилия администрации по обеспечению освобождения Пола», — сказано в публикации.

Также к разговору присоединился советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Кроме того сообщается, что после посещения сестры Уилана Байден позвонил его родителям.

Ранее, 25 декабря, Пол Уилан попросил Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения и сообщил, что чувствует, будто его дело на родине оставили в прошлом.

Как заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 6 декабря, Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двух граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.