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Путин выразил надежду на нахождение решения по обмену Гершковича и Уилана

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Россия надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Мы хотим договориться и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми, и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, диалог идет на этот счет. Он не простой, но в целом мы говорим на понятном для друг друга языке», — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

«Вы сказали, что [Гершкович] находится в тюрьме «без суда и следствия» и в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что сказать, что это без суда и следствия, — некорректно», — подчеркнул российский лидер.

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Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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