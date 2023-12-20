В США сообщили о продолжающихся попытках обмена Гершковича и Уилана
США в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы [власти США] очень старательно ищем другие варианты, к которым мы могли бы прибегнуть, чтобы вернуть их обоих в семьи», — заявил он на брифинге.
14 декабря стало известно, что Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Гершкович остается под стражей до 30 января 2024 года.
Как заявил в тот же день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.
Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.