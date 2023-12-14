Мосгорсуд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом оставлено без изменения постановление Лефортовского районного суда Москвы от 28 ноября.

Гершкович остается под стражей до 30 января 2024 года.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.