Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

Американская сторона передала России новое предложение по обмену осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В последние недели мы представили [РФ] новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено», –– сказал он на брифинге.

29 ноября осужденного Пола Уилана, который отбывает наказание в исправительной колонии Мордовии, ударил по лицу один из заключенных. Сотрудники учреждения сразу же пресекли конфликт, а его участников доставили в медицинскую часть. У пострадавшего Уилана фельдшер зафиксировала ссадину под глазом. Само происшествие попало на камеры видеонаблюдения. По факту случившегося начата проверка.

Ранее, 24 октября, США уже делали предложение РФ по освобождению Пола Уилана. Госсекретарь США Энтони Блинкен не оставляет попыток вернуть заключенного родным. По его словам, американская сторона не скрывает возмущения по поводу задержания Уилана и считает, что его следует освободить. Сам Уилан уверен в том, что ведется активная работа над его освобождением. Он отметил затянутость решения этой проблемы и выразил надежду, что дело не затеряется среди прочих «геополитических проблем».