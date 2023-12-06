Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата парламента ЛНР
Мир
ЕК запланировала проект по созданию в ЕС единого оборонного рынка
Мир
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Происшествия
В Подмосковье нашли труп бывшего нардепа рады Ильи Кивы
Происшествия
Три человека пострадали в Донецке из-за атаки БПЛА
Происшествия
Минздрав ЛНР сообщил о гибели человека при взрыве авто в Луганске
Мир
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Мир
Белый дом пообещал добиться освобождения Гершковича и Уилана в РФ
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ
Происшествия
В Донецке под обстрел ВСУ попал Буденновский район
Происшествия
Десятки автомобилей затопило из-за прорыва трубопровода в Уфе
Мир
США оценили риск поражения Украины в конфликте с Россией как высокий
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 6 июля

Белый дом пообещал добиться освобождения Гершковича и Уилана в РФ

0
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича. Об этом 6 декабря заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы найти способ вернуть обоих этих джентльменов домой в их семьи», — приводит слова Кирби «РИА Новости».

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Ранее, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двоих граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Об аналогичном предложении США источник в Госдепе сообщал в конце октября. По его данным, американский госсекретарь Энтони Блинкен не оставляет попыток вернуть заключенного родным. В свою очередь, адвокат Уилана Ольга Карлова отметила, что сторона защиты не в курсе указанной инициативы по обмену.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. В августе он прибыл в одну из колоний в Мордовии. 8 ноября 2021 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде отказал в выдаче Уилана в США для отбытия наказания.

О задержании Эвана Гершковича стало известно 30 марта. Он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест до 29 мая. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023