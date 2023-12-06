Белый дом пообещал добиться освобождения Гершковича и Уилана в РФ

США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича. Об этом 6 декабря заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы найти способ вернуть обоих этих джентльменов домой в их семьи», — приводит слова Кирби «РИА Новости».

Ранее, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двоих граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Об аналогичном предложении США источник в Госдепе сообщал в конце октября. По его данным, американский госсекретарь Энтони Блинкен не оставляет попыток вернуть заключенного родным. В свою очередь, адвокат Уилана Ольга Карлова отметила, что сторона защиты не в курсе указанной инициативы по обмену.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. В августе он прибыл в одну из колоний в Мордовии. 8 ноября 2021 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде отказал в выдаче Уилана в США для отбытия наказания.

О задержании Эвана Гершковича стало известно 30 марта. Он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест до 29 мая. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.