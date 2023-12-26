Реклама
Прямой эфир
Мир
Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Армия
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении
Армия
Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»
Общество
В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%
Мир
ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо
Мир
На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов
Мир
СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ
Экономика
Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Экономика
Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%
Мир
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Экономика
Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа

Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения

0
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный ранее на территории РФ американец Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена прикладывать больше усилий ради его освобождения. Об этом 25 декабря Уилан сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Я чувствую себя одиноким, словно меня оставили в прошлом. <...> Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я всё еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», ― цитирует Уилана CBS.

Осужденный американец подчеркнул, что верит в способность Байдена вернуть его домой. Несмотря на это, американский лидер дважды отметал такую возможность, подчеркнул собеседник телеканала.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Как заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 6 декабря, Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двух граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023