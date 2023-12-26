Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения

Задержанный ранее на территории РФ американец Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена прикладывать больше усилий ради его освобождения. Об этом 25 декабря Уилан сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Я чувствую себя одиноким, словно меня оставили в прошлом. <...> Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я всё еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», ― цитирует Уилана CBS.

Осужденный американец подчеркнул, что верит в способность Байдена вернуть его домой. Несмотря на это, американский лидер дважды отметал такую возможность, подчеркнул собеседник телеканала.

Как заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», он надеется, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 6 декабря, Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двух граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.