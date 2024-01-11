Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации

Доработанная версия правительственного законопроекта о мобилизации еще хуже первоначальной, заявила 10 января депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Прямой».

«Выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны. Антикоррупционный комитет подчеркнул, что правительственный законопроект о мобилизации содержит серьезные коррупционные риски. Социальный комитет подчеркнул, что там есть часть антиконституционных норм, есть часть норм, вообще не касающихся темы законопроекта», — заявила она на выложенном в Telegram-канал видео из эфира телеканала, в котором комментирует доработанную версию законопроекта.

Федина добавила, что законопроект также не дает ответов на «вызовы, которые стоят перед обществом и государством».

Днем ранее, 9 января, в Верховную раду Украины было внесено пять версий законопроекта о мобилизации, при этом четыре из них разработаны как альтернатива правительственному законопроекту.

5 января на Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Такая маска обойдется в $350 за штуку. До этого, 3 января, в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.

25 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране, предполагающий исключение срочной службы как вид и увольнение всех срочников в запас. Вдобавок к этому Киев хочет для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Однако 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране.

Военное положение было введено на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.