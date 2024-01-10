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В столице Эквадора появились мародеры

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Мародеры появились в центре Кито, столице Эквадора. Об этом жительница города Елена рассказала в среду, 10 января.

«Взрывают машины, появились мародеры, никто не выходит ночью на улицу, всё позакрывалось», — сказала она в беседе с RT.

По предварительным данным, в Кито на четыре дня закрыли школы и детские сады. Также не работают магазины.

Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»
Лидеры двух преступных группировок бежали из тюрьмы, это привело к массовым беспорядкам

Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми, передает НСН. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали, пишет «Ридус».

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, сообщается на сайте kp.ru. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На следующий день, 10 января, национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны, сообщает телеканал «Звезда». В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников.

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