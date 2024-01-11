Принять за этанол: продажу безалкогольного пива подросткам предлагают запретить

Несовершеннолетним могут запретить продавать безалкогольное пиво . Комитет Госдумы по охране здоровья уже направил на одобрение в правительство такой законопроект. Депутаты уверены, что такое ограничение должно коснуться тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса . Их потребление может повлиять на подростков и детей, вызвать привыкание и подвергнуть риску развития алкогольной зависимости в будущем . На торговле ограничение никак не скажется: продажи безалкогольного пива незначительны , полагают эксперты.

Не для всех

В комитете по охране здоровья разработали законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним». Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина. «Известия» ознакомились с законопроектом. В нем депутаты уточнили, что такое ужесточение должно коснуться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5% .

Из проекта следует: продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, который удостоверяет личность и возраст покупателя . Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут. Такие нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года . Если продавцы нарушат эти правила, то столкнутся с ответственностью, но, с какой конкретно, в документе не указано. К примеру, согласно КоАП, за продажу алкоголя несовершеннолетним юридическому лицу грозит штраф максимум в 500 тыс. рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что сейчас профильный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) запрещает продавать спиртное несовершеннолетним как в магазинах, так и общепите. Правда, такой запрет распространяется исключительно на алкоголь, который содержит свыше 0,5% этанола. Но для напитков с долей алкоголя не более 0,5% это ограничение уже не действует .

Хотя « технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя », сказано в пояснительной записке. Этанол из напитков удаляют искусственно — во время производства это делают при помощи специальной мембранной технологии или выпаривания . Плюс производителям разрешают использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола .

«Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта », — подчеркнули парламентарии в пояснительной записке. Более того, депутаты уверены, что если подростки будут употреблять безалкогольное пиво, то это может вызвать у них привыкание, плюс могут возникнуть риски развития алкогольной зависимости в будущем .

Продвинуть свое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эту законодательную инициативу комитет обсуждает с правительством и другими парламентариями, сказали «Известиям» в его пресс-службе.

— Сейчас идет соответствующая работа, стороны высказывают различные мнения, синхронизируют позиции, уточняют подходы , — добавили там.

Источник в Госдуме, вовлеченный в этот процесс, отметил «Известиям»: подростки и молодежь, по данным международных исследований, входят в группу, которая наиболее восприимчива к продвижению алкоголя .

— В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков . Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения , — отметил собеседник издания. — Известно, что раннее начало употребления алкоголя связано с повышенным риском кратковременного и долгосрочного вреда от них. Поэтому профилактика среди детей и подростков является необходимой .

Источник в правительстве отметил «Известиям», что проект поступил в кабмин и уже разослан в ведомства для получения их позиции . Редакция также направила запросы в Минпромторг и Минздрав.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Законопроект заслуживает поддержки: потребление безалкогольного пива формирует привычку, далее подростки будут переходить на напитки с алкоголем , сказал «Известиям» замглавы управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков. Безалкогольная продукция, по сути, является средством для рекламы алкогольных брендов (она запрещена в СМИ), позволяя компаниям обходить установленные ограничения для напитков со спиртом , добавил он.

Для торговли такой запрет вряд ли станет критичным, продажи безалкогольного пива незначительны , сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что на спиртное в структуре продаж крупного бизнеса приходится около 20%, заметную долю этого объема занимает традиционное пиво . Эксперт напомнил: производители безалкогольного пива создали его без расчета на то, чтобы серьезно продвигать его продажи. Скорее пивовары хотели получить законную возможность вернуться с рекламой своих алкогольных брендов на ТВ .