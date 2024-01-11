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Принять за этанол: продажу безалкогольного пива подросткам предлагают запретить

Такая норма может быть введена с сентября 2024 года
Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Несовершеннолетним могут запретить продавать безалкогольное пиво. Комитет Госдумы по охране здоровья уже направил на одобрение в правительство такой законопроект. Депутаты уверены, что такое ограничение должно коснуться тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса. Их потребление может повлиять на подростков и детей, вызвать привыкание и подвергнуть риску развития алкогольной зависимости в будущем. На торговле ограничение никак не скажется: продажи безалкогольного пива незначительны, полагают эксперты.

Не для всех

В комитете по охране здоровья разработали законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним». Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина. «Известия» ознакомились с законопроектом. В нем депутаты уточнили, что такое ужесточение должно коснуться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

Из проекта следует: продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, который удостоверяет личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут. Такие нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Если продавцы нарушат эти правила, то столкнутся с ответственностью, но, с какой конкретно, в документе не указано. К примеру, согласно КоАП, за продажу алкоголя несовершеннолетним юридическому лицу грозит штраф максимум в 500 тыс. рублей.

пиво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что сейчас профильный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) запрещает продавать спиртное несовершеннолетним как в магазинах, так и общепите. Правда, такой запрет распространяется исключительно на алкоголь, который содержит свыше 0,5% этанола. Но для напитков с долей алкоголя не более 0,5% это ограничение уже не действует.

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Хотя «технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя», сказано в пояснительной записке. Этанол из напитков удаляют искусственно — во время производства это делают при помощи специальной мембранной технологии или выпаривания. Плюс производителям разрешают использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола.

«Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», — подчеркнули парламентарии в пояснительной записке. Более того, депутаты уверены, что если подростки будут употреблять безалкогольное пиво, то это может вызвать у них привыкание, плюс могут возникнуть риски развития алкогольной зависимости в будущем.

Продвинуть свое

пиво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эту законодательную инициативу комитет обсуждает с правительством и другими парламентариями, сказали «Известиям» в его пресс-службе.

— Сейчас идет соответствующая работа, стороны высказывают различные мнения, синхронизируют позиции, уточняют подходы, — добавили там.

Источник в Госдуме, вовлеченный в этот процесс, отметил «Известиям»: подростки и молодежь, по данным международных исследований, входят в группу, которая наиболее восприимчива к продвижению алкоголя.

— В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков. Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения, — отметил собеседник издания. — Известно, что раннее начало употребления алкоголя связано с повышенным риском кратковременного и долгосрочного вреда от них. Поэтому профилактика среди детей и подростков является необходимой.

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Источник в правительстве отметил «Известиям», что проект поступил в кабмин и уже разослан в ведомства для получения их позиции. Редакция также направила запросы в Минпромторг и Минздрав.

пиво
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Законопроект заслуживает поддержки: потребление безалкогольного пива формирует привычку, далее подростки будут переходить на напитки с алкоголем, сказал «Известиям» замглавы управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков. Безалкогольная продукция, по сути, является средством для рекламы алкогольных брендов (она запрещена в СМИ), позволяя компаниям обходить установленные ограничения для напитков со спиртом, добавил он.

Для торговли такой запрет вряд ли станет критичным, продажи безалкогольного пива незначительны, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что на спиртное в структуре продаж крупного бизнеса приходится около 20%, заметную долю этого объема занимает традиционное пиво. Эксперт напомнил: производители безалкогольного пива создали его без расчета на то, чтобы серьезно продвигать его продажи. Скорее пивовары хотели получить законную возможность вернуться с рекламой своих алкогольных брендов на ТВ.

Пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе безалкогольное пиво, на несовершеннолетних: ритейлеры и производители — это социально ответственные отрасли, сказали «Известиям» в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Там напомнили, что, по данным NielsenIQ за девять месяцев 2023 года, на долю безалкогольных напитков в категории пива приходится 3%. Большая часть продаж — 85% — приходится на напиток со средней крепостью в 3–6%.

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