Путин сообщил, что отменил поездку в Якутию из-за непогоды

Президент России Владимир Путин отменил поездку в республику Якутия из-за плохой погоды. Об этом 10 января президент сообщил во время обсуждения проблем транспортных схем из-за неблагоприятных погодных условий на встрече с представителями общественности в Анадыре.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, там самолет не может сесть — пришлось отменить поездку в Якутию. <...> Cейчас конкретный сбой из-за транспортной схемы», — поделился он.

Также глава государства добавил, что обязательно посетит регион позднее.

На встрече с жителями Анадыря, Владимир Путин сообщил, что турпоток в районы Крайнего Севера стремительно увеличивается, в 2023 году рост составил 41%. Он напомнил о действии федеральной программы развития внутреннего туризма и указал на необходимость внести в нее положения, учитывающие сезонный характер туризма в арктическом регионе. Президент отметил, что субсидирование возводимого туристического жилья уже существует, осталось распространить его на северные регионы.

Также глава государства предложил ввести дополнительные выплаты на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Некоторые регионы Дальнего Востока, как Приморский край, обеспечивают подобные субсидии из регионального бюджета, однако другим регионам нужна федеральная поддержка. Президент добавил, что с учетом финансов государства это сделать можно.

Ранее в этот день Путин прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Помимо этого, эта поездка стала первой для главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке. В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.