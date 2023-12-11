«Арктическая зона имеет для нас стратегическое значение»

Арктическую ипотеку необходимо распространить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от их стажа работы в таких регионах, а также на участников СВО всех возрастов. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Архангельск. Также глава государства осмотрел открывшуюся в сентябре этого года крупнейшую в городе школу № 7, а в Северодвинске на заводе «Севмаш» принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

Святое дело

Во время рабочей поездки Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Оформить ее по ставке 2% могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

За первые дни после запуска программы было выдано 122 кредита на общую сумму 514 млн рублей, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На совещании президент России согласился с внесением некоторых изменений в программу. Так, участники специальной военной операции должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту, уверен глава государства. Во время встречи Александра Карпович из города Кировск в Мурманской области рассказала, что муж ее знакомой — участник СВО, и семья хотела приобрести квартиру по арктической ипотеке, однако не смогли принять участие в программе из-за ограничений по возрасту.

— Это вообще святое дело, мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Здесь просто, думаю, что техническое упущение. Сразу могу сказать, что мы это сделаем. Точно совершенно, — отреагировал Владимир Путин.

Сейчас такую ипотеку могут оформить молодые семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет, граждане не старше 35 лет, у которых есть несовершеннолетний ребенок, те, кто переехал в арктические населенные пункты в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, и участники программы «Арктический гектар». Также речь идет о медиках и учителях со стажем работы не менее пяти лет в образовательной или медицинской организации на территории Арктической зоны, а также о вынужденных переселенцах с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Арктики (гражданах РФ).

Президент также согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом, — подчеркнул глава государства.

Он также поручил правительству снять требования к стажу работы медиков и педагогов для получения ипотеки в арктической зоне.

«Арктическая ипотека» под 2% «в условиях высочайшей ключевой ставки» сейчас крайне нужна, заявил «Известиям» депутат Госдумы Александр Спиридонов, избранный по округу в Архангельской области.

— Ведь взять ипотеку по коммерческому проценту практически нереально. Кроме того, стоимость жилья на Севере очень высокая, ведь нужно использовать более дорогие технологии строительства. Поэтому огромное спасибо президенту за поддержку этой инициативы и отдельная благодарность за решение по увеличению максимальной суммы, — отметил депутат.

Набок ложатся

В этот же день Владимир Путин провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Там он, в частности, поручил в первоочередном порядке решить проблему с ветхим жильем в Архангельске.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, 11 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

По его словам, в городе есть такие строения, которые «набок ложатся», но по какой-то причине не попали в категорию аварийного жилья. Президент попросил обратить на это внимание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра строительства Ирека Файзуллина.

Путин добавил, что массовая застройка арктических городов велась достаточно давно и в настоящее время большинство из них нуждается «не в точечной, а комплексной модернизации». Кроме того, глава государства обратил внимание на вопрос обновления жилых, социальных, спортивных и культурных объектов, а также дорог и инженерных коммуникаций.

По его словам, за счет реализуемых в России мер в арктических городах увеличились объемы ввода жилья. В прошлом году этот показатель вырос на 36%. Говоря о строительстве в этом регионе, Владимир Путин обратил внимание на важность учитывать глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты. Все строительные проекты должны отвечать строгим экологическим требованиям и обеспечивать сбережение уникальной богатой природы Севера, заметил президент.

Колоссальный потенциал

В целом освоение Арктики остается неоспоримым приоритетом, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны и национальной безопасности, логистических возможностей и энергетического потенциала страны, уверен Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями, — заявил он на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Президент напомнил, что на Восточном экономическом форуме в сентябре завершилось рассмотрение мастер-планов для городов и населенных пунктов Дальнего Востока России. В общей сложности были проанализировали программы социально-экономического развития 22 городов. Как отметил глава государства, полученный опыт должен лечь в основу формирования аналогичных проектов и для других территорий — и прежде всего для Арктической зоны России.

Не обошел стороной Владимир Путин и тему туризма, «который в Арктической зоне имеет просто колоссальный потенциал». По его словам, для полноценного развития туристической отрасли в регионе предстоит совершенствовать индустрию гостеприимства, предлагать интересные маршруты и услуги, а также развивать города и поселки в комплексе.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Конечно, в контексте Арктики не обошлось и без обсуждения темы Северного морского пути. Так, глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил включить проект строительства глубоководного района порта Архангельск в план развития СМП до 2035 года. На Севморпути фиксируется дефицит глубоководных районов портов, и Архангельск мог бы стать важной точкой его развития, уточнил губернатор.

Что касается посещения школы № 7, которая возведена в территориальном округе «Майская горка», то президент осмотрел зоны бассейна и столовой, сектора профессионального ориентирования «Лесной», «Судостроительный» и класс русского языка и литературы. Школа открыта 1 сентября 2023 года, сейчас здесь учатся свыше 1,1 тыс. ребят и работает более 70 педагогов.